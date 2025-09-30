PILNE: PKB UK zgodne z oczekiwaniami

Główne Dane: PKB s.a. fin. (k/k): 0,3% ( prognoza 0,3%, poprzednio 0,7% )

PKB s.a. fin. (r/r): 1,4% (prognoza 1,2%; poprzednio 1,3%) Dane finalne dotyczące Produktu Krajowego Brutto (PKB) za II kwartał wskazują na umiarkowany wzrost gospodarczy. W ujęciu kwartalnym, odsezonowany PKB wzrósł o 0,3%, co oznacza, że gospodarka rozwijała się w tempie zgodnym z wcześniejszymi szacunkami. W ujęciu rocznym PKB wzrósł o 1,4%, co jest wynikiem nieco lepszym niż wcześniejsze odczyty na poziomie 1,3%. Oznacza to, że w porównaniu do II kwartału ubiegłego roku gospodarka rozwija się szybciej niż początkowo zakładano, choć nadal w umiarkowanym tempie. Dane finalne potwierdzają, że gospodarka w II kwartale kontynuowała wzrost, jednak bez wyraźnego przyspieszenia. Kwartalna dynamika wzrostu pozostała stabilna, natomiast roczna została nieznacznie skorygowana w górę. Źródło: xStation5

