Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
09:41 · 9 października 2025

Kalendarz ekonomiczny: Minutki EBC, wystąpienie Powella i sprzedaż hurtowa w USA

Najważniejsze wnioski
EUR/USD
Forex
-
-
Najważniejsze wnioski
  • O 13:30 EBC opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia
  • O 14:30 przemówi szef Fed, Jerome Powell
  • O 16:00 inwestorzy otrzymają dane o sprzedaży hurtowej w Stanach Zjednoczonych

Dolar amerykański dziś nieznacznie zyskuje, a nastroje Wall Street są nieco słabsze. Wczorajsze minutki FOMC utwierdziły rynki w przekonaniu, że Fed będzie obniżał stopy i jednocześnie wskazał na wyższe oczekiwania co do dynamiki amerykańskiego PKB i utrzymujące się ryzyko powrotu inflacji. Poza danymi makro dziś inwestorzy poznają też wyniki finansowe PepsiCo (PEP.US). 

Kalendarz ekonomiczny

13:30, Strefa euro, protokół z posiedzenia EBC

16:00, USA, Sprzedaż hurtowa. Oczekiwania: 0,5% Poprzednio: 1.4%

16:00, USA, Zapasy hurtowe. Oczekiwane: -0,2% Poprzednio: -0,2%

16:30, USA, Zmiana zapasów gazu w USA: 78 bcf vs 53 bcf poprzednio

Komentarze bankierów centralnych

  • 10:30 - BoE Mann
  • 12:30 - EBC Villeroy
  • 14:30 - Fed Powell
  • 14:35 - Fed Bowman
  • 19:00 - Fed Kashkari 
  • 19:00 - Fed Barr
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

