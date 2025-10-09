Kalendarz ekonomiczny: Minutki EBC, wystąpienie Powella i sprzedaż hurtowa w USA

- O 13:30 EBC opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia
- O 14:30 przemówi szef Fed, Jerome Powell
- O 16:00 inwestorzy otrzymają dane o sprzedaży hurtowej w Stanach Zjednoczonych
- O 13:30 EBC opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia
- O 14:30 przemówi szef Fed, Jerome Powell
- O 16:00 inwestorzy otrzymają dane o sprzedaży hurtowej w Stanach Zjednoczonych
Dolar amerykański dziś nieznacznie zyskuje, a nastroje Wall Street są nieco słabsze. Wczorajsze minutki FOMC utwierdziły rynki w przekonaniu, że Fed będzie obniżał stopy i jednocześnie wskazał na wyższe oczekiwania co do dynamiki amerykańskiego PKB i utrzymujące się ryzyko powrotu inflacji. Poza danymi makro dziś inwestorzy poznają też wyniki finansowe PepsiCo (PEP.US).
Kalendarz ekonomiczny
13:30, Strefa euro, protokół z posiedzenia EBC
16:00, USA, Sprzedaż hurtowa. Oczekiwania: 0,5% Poprzednio: 1.4%
16:00, USA, Zapasy hurtowe. Oczekiwane: -0,2% Poprzednio: -0,2%
16:30, USA, Zmiana zapasów gazu w USA: 78 bcf vs 53 bcf poprzednio
Komentarze bankierów centralnych
- 10:30 - BoE Mann
- 12:30 - EBC Villeroy
- 14:30 - Fed Powell
- 14:35 - Fed Bowman
- 19:00 - Fed Kashkari
- 19:00 - Fed Barr
Podsumowanie Dnia: napięcia USA-Chiny katalizatorem spadków największych od “dnia wyzwolenia” ✂️
Nieznacznie lepsze dane z kanadyjskiego rynku pracy. USDCAD traci
Produkcja przemysłowa we Włoszech mocno w dół 📉
Kalendarz ekonomiczny: Dane z University of Michigan w centrum uwagi na Wall Street
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.