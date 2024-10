PILNE: PMI dla strefy euro poniżej oczekiwań

Wstępna wartość indeksu PMI dla strefy euro - przemysł (wrzesień):

Wartość: 44,8

Prognoza: 45,6

Poprzednio: 45,6

Wstępna wartość indeksu PMI dla strefy euro - usługi (wrzesień):

Wartość: 50,5

Prognoza: 52,1

Poprzednio: 53,3

Wstępna wartość indeksu PMI dla strefy euro - zbiorczy (wrzesień):

Wartość: 48,9

Prognoza: 50,5

Poprzednio: 51,2

Wstępna wartość indeksu PMI dla Francji - przemysł (wrzesień):

Wartość: 44

Prognoza: 44,3

Poprzednio: 42,1

Wstępna wartość indeksu PMI dla Francji - usługi (wrzesień):

Wartość: 48,3

Prognoza: 52,5

Poprzednio: 55

Wstępna wartość indeksu PMI dla Francji - zbiorczy (wrzesień):

Wartość: 47,4

Prognoza: 50,6

Poprzednio: 52,7

Wstępna wartość indeksu PMI dla Niemiec - przemysł (wrzesień):

Wartość: 40,3

Prognoza: 42,3

Poprzednio: 42,1

Wstępna wartość indeksu PMI dla Niemiec - usługi (wrzesień):

Wartość: 50,6

Prognoza: 51

Poprzednio: 51,4

Wstępna wartość indeksu PMI dla Niemiec - zbiorczy (wrzesień):

Wartość: 47,2

Prognoza: 48,2

Poprzednio: 48,5

Odczyty ze strefy euro okazały się znacznie poniżej oczekiwań. Zarówno poszczególne kraje (Niemcy, Francja), jak i cała strefa zanotowała spadki wartości indeksów. W szczególności odbija się to na przemyśle, który w każdym przypadku był gorszy od oczekiwań, i choć we Francji wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca, tak zakres poprawy jest wciąż niewielki, a cały obraz wskaźnika wskazuje na słabe nastroje na Starym Kontynencie.

W efekcie odczytu euro kontynuuje spadki, a presja na walucie spycha parę EURUSD w okolice tygodniowego minimum na poziomie 1,10683.