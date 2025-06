PILNE: PMI Francji poniżej oczekiwań

Szacunkowy indeks PMI przemysłowy - za czerwiec:

Wartość: 47,8

Prognoza: 50

Poprzednio: 49,5

Szacunkowy indeks PMI usługi - za czerwiec:

Wartość: 48,7

Prognoza: 49,2

Poprzednio: 47,4

Szacunkowy indeks PMI łączny - za czerwiec:

Wartość: 48,5

Prognoza: 49,3

Poprzednio: 48

Wstępny odczyt PMI wskazuje na niższe wartości wskaźników w każdym segmencie. W szczególności rozczarowuje PMI przemysłowy, co do którego prognozy zakładały powrót do poziomu 50 pkt i dalszy trend umacniania się wskaźnika. Zamiast tego widzimy spadek do 47,8 pkt.

W pierwszej reakcji na dane widzimy lekkie umocnienie się euro, które odbiło się od wsparcia na poziomie lokalnych minimów z dzisiejszej sesji.

Źródło: xStation