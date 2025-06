PULS GPW: Wyprzedaż na wszystkich głównych indeksach warszawskiego parkietu

ML System (MLS.PL)

zyskuje dziś prawie 15% po informacji o nowym zleceniu z segmentu BPIV. Spółka została wybrana do realizacji budynków trzech szpitali w Grecji, które łącznie opiewają na ok. 17,5 tys. mkw. To sprawia, że dotychczasowy portfel ML System w segmencie BPIV ulegnie podwojeniu. W 2024 r. segment ten odpowiadał za ponad połowę przychodów generowanych przez spółkę, stąd skokowy wzrost portfela zamówień stwarza podstawy pod mocne wyniki sprzedażowe w 2025 r. Notowania spółki całkowicie wymazały spadki z początku miesiąca i w samym czerwcu spółka wzrosła o ok. 10%.