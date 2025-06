PILNE: PMI z Niemiec lekko powyżej oczekiwań

Wstępny PMI usług - za czerwiec:

Wartość: 49,4

Prognoza: 47,5

Poprzednio: 47,2

Wstępny PMI przemysłowy - za czerwiec:

Wartość: 49

Prognoza: 49

Poprzednio: 48,8

Wstępny PMI łączny - za czerwiec:

Wartość: 50,4

Prognoza: 49,8

Poprzednio: 49,4

Dane z Niemiec (w przeciwieństwie do PMI z Francji) okazały się lekko powyżej oczekiwań. Pozytywnie zaskoczyły usługi, które wzrosły aż do 49,4 (poprawa o 2,2 pkt wobec oczekiwanej poprawy o 0,3 pkt). Odczyt PMI przemysłowego okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami, co jednak z perspektywy danych z Francji można uznać za pozytywne zaskoczenie.

Źródło: xStation