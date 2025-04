PILNE: Raport Challenger z US z najwyższym odczytem zwolnień od 2020 roku 📌

W marcu amerykańscy pracodawcy ogłosili znaczący wzrost planowanych zwolnień – o ponad 60% w porównaniu z lutym, do poziomu 275 240, co stanowi najwyższy wynik od czasów pandemii. Firma Challenger informuje, że w I kwartale liczba zwolnień sięgnęła 497 052 – najwięcej od I kwartału 2009 roku. Ponad 280 000 z nich dotyczyło pracowników federalnych oraz powiązanych kontrahentów i agencji, głównie w związku z planami DOGE. W przeciwnym razie byłby to spokojny miesiąc pod względem zwolnień.