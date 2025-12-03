PILNE: RPP dalej tnie stopy!

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych, sprowadzając główną stopę referencyjną NBP do 4,00 procent od 4 grudnia 2025 roku. To już szósta redukcja w tym roku, po cięciach w maju obejmujących 50 punktów bazowych oraz w lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie, kiedy obniżki wynosiły po 25 punktów bazowych. W sumie daje to spadek stóp o 175 punktów bazowych od początku 2025 roku.
Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku i analityków. Główne argumenty to spadek inflacji do 2,4 procent w listopadzie, czyli poniżej celu NBP wynoszącego 2,5 procent, a także nowa projekcja inflacyjna wskazująca na stabilizację cen. Dla kredytobiorców oznacza to niższe raty oraz wzrost zdolności kredytowej co wspiera rynek nieruchomości i konsumpcję.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych reakcja może być pozytywna, szczególnie w sektorach cyklicznych takich jak banki, deweloperzy i handel, które korzystają z tańszego kredytu oraz większej aktywności gospodarczej. Rynek obligacji oraz wskaźnik WIBOR już uwzględniają w wycenach możliwe dalsze obniżki stóp w 2026 roku do poziomu około 3,50 procent, co sprzyja inwestycjom w akcje kosztem depozytów. Inwestorzy powinni uważnie śledzić jutrzejszą konferencję NBP z udziałem prezesa Glapińskiego, która może przynieść wskazówki dotyczące tempa dalszego luzowania polityki pieniężnej.
