PILNE: Mieszany odczyt raportu ISM dla usług. EURUSD delikatnie spada

Raport ISM dla usług za listopad Wskaźnik ISM dla usług: aktualny 52,6 (prognoza 52,0; poprzednio 52,4)

Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej: aktualny 54,5 (poprzednio 54,3)

Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia: aktualny 48,9 (poprzednio 48,2)

Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień: aktualny 52,9 (poprzednio 56,2)

Indeks ISM dla usług dot. cen: aktualny 65,4 (poprzednio 70,0) Listopadowy raport ISM dla usług wskazuje na umiarkowane, ale wciąż stabilne tempo wzrostu aktywności w sektorze usług w Stanach Zjednoczonych. Główny wskaźnik ISM dla usług wzrósł do 52,6, przebijając zarówno prognozy, jak i poprzedni odczyt, co sugeruje lekkie ożywienie w największej części amerykańskiej gospodarki. Aktywność biznesowa poprawiła się minimalnie, rosnąc do 54,5 z 54,3, co potwierdza, że popyt pozostaje stosunkowo solidny. Jednocześnie zatrudnienie w usługach wciąż wskazuje na osłabienie rynku pracy, ponieważ wskaźnik wyniósł 48,9 i pozostaje poniżej granicy 50, która oddziela rozwój od spadku aktywności. Wyraźnie słabszym elementem raportu był komponent nowych zamówień, który spadł z 56,2 do 52,9. Chociaż wynik nadal wskazuje na wzrost popytu, dynamika tego wzrostu wyraźnie osłabła. Z kolei indeks cen zanotował znaczący spadek do poziomu 65,4 z 70,0. Oznacza to wyhamowanie presji inflacyjnej w sektorze usług, choć wartość wskaźnika nadal pozostaje wysoka. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.