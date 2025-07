PILNE: Słabe dane z brytyjskiej gospodarki. GBP w odwrocie

Dzisiaj poznaliśmy szereg danych z brytyjskiej gospodarki, które w zdecydowanej większości wypadają słabo:

Produkcja przemysłowa: -0,9% m/m (oczekiwano: 0,0% m/m; poprzednio: -0,6% m/m)

Produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym: -0,3% r/r (oczekiwano: 0,1% r/r; poprzednio: 0,3% r/r)

Miesięczne PKB za maj: -0,1% m/m (oczekiwano: 0,1% m/m; poprzednio: -0,3% m/m)

PKB 3m/3m: 0,5% (oczekiwano: 0,4%; poprzednio: 0,7%)

Słabsze dane wywołują cofnięcie na brytyjskim funcie. Spadek PKB z maja to efekt przede wszystkim sektora przemysłowego. Para GBPUSD kontynuuje spadki i testuje lokalne dołki sprzed kilku sesji. Jednocześnie są to okolice dolnego ograniczenia spadkowego kanału trendowego. Wybicie tego wsparcia może spowodować próbę zejścia do wsparcia na poziomie 1,34.