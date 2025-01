PILNE: Spadek inflacji bazowej CPI w USA. USD traci w pierwszej reakcji

Inflacja CPI za grudzień: 2,9% r/r (oczekiwano: 2,9% r/r; poprzednio: 2,7% r/r)

Inflacja miesięcznie: 0,4% m/m (oczekiwano: 0,4% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

Inflacja bazowa CPI: 3,2% r/r (oczekiwano: 3,3% r/r; poprzednio: 3,3% r/r)

Inflacja bazowa miesięcznie: 0,2% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

Inflacja bazowa spada w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a inflacja bazowa miesięcznie rośnie tylko o 0,2% m/m, co jest zgodne z osiągnięciem celu inflacyjnego w długim terminie. Choć główna miara inflacji wypadła wyżej, to jest ona związana z malejącym wpływem niższych cen energii oraz odbiciem cen żywności. Dla Fed liczy się przede wszystkim inflacja bazowa i dzisiejszy odczyt przybliża nas do kolejnych obniżek stóp w USA w tym roku. EURUSD reaguje wyraźnymi wzrostami w odpowiedzi na raport.

EURUSD testuje poziom 1,0350 po odczycie inflacji CPI w USA, choć jeszcze początkiem tygodnia para spadła poniżej poziomu 1,0200.