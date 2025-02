PILNE: US100 odwraca się po odbiciu oczekiwań inflacyjnych UoM

Indeks zaufania konsumentów wg UoM: 67,8 (oczekiwano: 71; poprzednio: 71,1)

1 roczne oczekiwania inflacyjne: 4,3% (poprzednio: 3,3%)

5 letnie oczekiwania inflacyjne: 3,3% (poprzednio: 3,2%)

Potężny przyrost jednorocznych oczekiwań inflacyjnych. Choć nie są to poziomy odbiegające od tego, co obserwowaliśmy w ostatnich latach ze względu na wysoką inflację, to jednak sam przyrost jest największy od 2008 roku. W odpowiedzi obserwujemy wyraźną reakcję zarówno na dolarze, jak i na amerykańskich indeksach. To powoduje, że Fed ma pretekst do zmiany swojego zdania na temat oczekiwań inflacyjnych. Do tej pory Powell mówił o dobrze zakotwiczonych oczekiwań. Oczywiście patrząc z perspektywy 5 letniej, tu niewiele się zmienia. Jednak jednoroczne wysokie oczekiwania mogą przerodzić się w długoterminowe oczekiwania podwyższonej inflacji wyraźnie powyżej celu. W takim wypadku mielibyśmy sytuację w której Fed miałby pretekst, aby stóp procentowych już nie obniżać.

US100 mocno traci w odpowiedzi na publikacje danych. Nastroje spadły, ale mamy przede wszystkim znaczący wzrost oczekiwań inflacyjnych. Obecnie konsumenci widzą potencjał do tego, że inflacja będzie wyższa o ponad 1 punkt procentowy niż obecnie w perspektywie 1 roku.