Podsumowanie dnia: Amerykańskie indeksy łapią zadyszkę pod koniec sesji🔴 Europa zamyka tydzień na zielono🟢

Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji (PCE) wypadł poniżej oczekiwań w ujęciu rok do roku (2.2%, oczekiwano: 2.3%, poprzednio: 2.3%).

Pozytywne okazały się również odczyty mierzącego sentyment konsumentów indeksu University of Michigan (70.1, oczekiwano: 69.3, poprzednio 67.9). Oczekiwania inflacyjne w krótkim i długim terminie pozostały bez zmian (kolejno 2.7% i 3.1%).

