Podsumowanie dnia: BITCOIN spada poniżej 94 tys. $, metale szlachetne kontynuują wzrosty

PKN Orlen opublikował dziś swoją strategię, w ramach której stawia na dekarbonizację aktywów i wzrost inwestycji w transformację energetyczną. Spółka prognozuje osiągnięcie wyniku EBTIDA do 2035 r. na poziomie 53-58 mld zł, a także podwyższyła dywidendę gwarantowaną na 2025 r. do 4,5 zł (z 4,3 zł). W ramach nowej polityki dywidendowej spółka zakłada podwyższanie dywidendy gwarantowanej o 15 groszy r/r.

Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich lekko cofnęły wczorajsze wzrosty i pozostają dziś na poziomie ok. 4,685%. Niemieckie rentowności 10-letnich obligacji wzrosły do 2,567%, a japońskie zyskały +0,45% i wzrosły do 1,184%.