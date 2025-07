Podsumowanie dnia - EURUSD kontynuuje mocne spadki, Wall Street cofa się z historycznych szczytów

Po wyraźnie optymistycznych pierwszych godzinach handlu, Wall Street przeszło do spadków. US500 i US100 odnotowały śróddzienne szczyty, jednak aktualnie ten pierwszy traci 0,1%, a drugi wychodzi ponownie na niewielki plus. Większą korektę odnotowuje DJIA, czyli US30 (-0,25%) oraz Russell 2000, czyli US2000 (-0,5%).

EURUSD spada do najniższego poziomu od 23 czerwca wobec dalszej słabości euro w związku z niekorzystnym porozumieniem handlowym patrząc z perspektywy Unii Europejskiej

Dolar amerykański wspierany jest przez zmniejszenie ryzyka związanego z wojną handlową oraz dobrymi danymi gospodarczymi. Indeks zaufania konsumentów za lipiec rośnie do poziomu 97,2. Z drugiej strony nowe wakaty wg raportu JOLTS spadają do 7,44 mln

Akcje duńskiej spółki farmaceutycznej Novonordisk zaliczyły dzisiaj 22% spadek, choć w trakcie dnia traciły nawet 30%. Jest to związane z nowymi prognozami wskazującymi na wyraźny spadek. Spółka wskazuje na wzrost sprzedaży w 2025 na poziomie 8-14%, natomiast wcześniej wskazywała na 13-21%. Powodem jest m.in. słabość sprzedaży konkurencyjnego produktu na otyłość, czyli Wegovy spółki Eli Lilly

