Podsumowanie dnia - Fatalne PMI z Europy

Indeksy PMI w USA wypadły nieco lepiej niż oczekiwano (usługowy i kompozytowy), ale wciąż jest to spadek w porównaniu do poprzednich poziomów. Rozczarowuje indeks PMI dla przemysłu, który spada do poziomu 47 punktów

W Europie poznaliśmy wstępne indeksy PMI. Dane wypadły fatalnie. Indeks PMI dla przemysłu z Niemiec spadł do poziomu 40,3 punktów przy oczekiwaniu niewielkiego spadku do 42,3 punktów. We Francji największe rozczarowanie idzie z sektora usługowego, którego ocena spada do 47,4 punktów z poziomu 53,1 punktów