Podsumowanie dnia - Fed pozostawia stopy bez zmian, w końcu obniżka w Polsce

Donald Trump w ostatniej wypowiedzi wskazał, że nie zamierza redukować stawek celnych dla Chin. Jego zdaniem to Chiny powinny wykonać pierwszy ruch. Ta informacja doprowadziła do wyraźnej redukcji wcześniejszych wzrostów na indeksach

Donald Trump w ostatniej wypowiedzi wskazał, że nie zamierza redukować stawek celnych dla Chin. Jego zdaniem to Chiny powinny wykonać pierwszy ruch. Ta informacja doprowadziła do wyraźnej redukcji wcześniejszych wzrostów na indeksach

Donald Trump w ostatniej wypowiedzi wskazał, że nie zamierza redukować stawek celnych dla Chin. Jego zdaniem to Chiny powinny wykonać pierwszy ruch. Ta informacja doprowadziła do wyraźnej redukcji wcześniejszych wzrostów na indeksach

Donald Trump w ostatniej wypowiedzi wskazał, że nie zamierza redukować stawek celnych dla Chin. Jego zdaniem to Chiny powinny wykonać pierwszy ruch. Ta informacja doprowadziła do wyraźnej redukcji wcześniejszych wzrostów na indeksach

Donald Trump w ostatniej wypowiedzi wskazał, że nie zamierza redukować stawek celnych dla Chin. Jego zdaniem to Chiny powinny wykonać pierwszy ruch. Ta informacja doprowadziła do wyraźnej redukcji wcześniejszych wzrostów na indeksach

Donald Trump w ostatniej wypowiedzi wskazał, że nie zamierza redukować stawek celnych dla Chin. Jego zdaniem to Chiny powinny wykonać pierwszy ruch. Ta informacja doprowadziła do wyraźnej redukcji wcześniejszych wzrostów na indeksach

Przedstawiciele USA i Chin spotkają się na rozmowach handlowych w Szwajcarii - sekretarz skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer spotkają się z chińskim wicepremierem He Lifengiem w ten weekend, co stanowi pierwszy wyraźny sygnał dotyczący negocjacji po tygodniach sprzecznych komunikatów.

Przedstawiciele USA i Chin spotkają się na rozmowach handlowych w Szwajcarii - sekretarz skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer spotkają się z chińskim wicepremierem He Lifengiem w ten weekend, co stanowi pierwszy wyraźny sygnał dotyczący negocjacji po tygodniach sprzecznych komunikatów.

Przedstawiciele USA i Chin spotkają się na rozmowach handlowych w Szwajcarii - sekretarz skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer spotkają się z chińskim wicepremierem He Lifengiem w ten weekend, co stanowi pierwszy wyraźny sygnał dotyczący negocjacji po tygodniach sprzecznych komunikatów.

Przedstawiciele USA i Chin spotkają się na rozmowach handlowych w Szwajcarii - sekretarz skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer spotkają się z chińskim wicepremierem He Lifengiem w ten weekend, co stanowi pierwszy wyraźny sygnał dotyczący negocjacji po tygodniach sprzecznych komunikatów.

Przedstawiciele USA i Chin spotkają się na rozmowach handlowych w Szwajcarii - sekretarz skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer spotkają się z chińskim wicepremierem He Lifengiem w ten weekend, co stanowi pierwszy wyraźny sygnał dotyczący negocjacji po tygodniach sprzecznych komunikatów.

Przedstawiciele USA i Chin spotkają się na rozmowach handlowych w Szwajcarii - sekretarz skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer spotkają się z chińskim wicepremierem He Lifengiem w ten weekend, co stanowi pierwszy wyraźny sygnał dotyczący negocjacji po tygodniach sprzecznych komunikatów.

Fed utrzymał stopy bez zmian, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Fed wskazuje na podwyższone ryzyko inflacyjne oraz dla rynku pracy i zwraca uwagę na wyraźnie ujemny eksport netto. Z drugiej strony wskazuje na wysoką aktywność gospodarczą oraz solidny rynek pracy

Fed utrzymał stopy bez zmian, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Fed wskazuje na podwyższone ryzyko inflacyjne oraz dla rynku pracy i zwraca uwagę na wyraźnie ujemny eksport netto. Z drugiej strony wskazuje na wysoką aktywność gospodarczą oraz solidny rynek pracy

Fed utrzymał stopy bez zmian, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Fed wskazuje na podwyższone ryzyko inflacyjne oraz dla rynku pracy i zwraca uwagę na wyraźnie ujemny eksport netto. Z drugiej strony wskazuje na wysoką aktywność gospodarczą oraz solidny rynek pracy

Fed utrzymał stopy bez zmian, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Fed wskazuje na podwyższone ryzyko inflacyjne oraz dla rynku pracy i zwraca uwagę na wyraźnie ujemny eksport netto. Z drugiej strony wskazuje na wysoką aktywność gospodarczą oraz solidny rynek pracy

Fed utrzymał stopy bez zmian, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Fed wskazuje na podwyższone ryzyko inflacyjne oraz dla rynku pracy i zwraca uwagę na wyraźnie ujemny eksport netto. Z drugiej strony wskazuje na wysoką aktywność gospodarczą oraz solidny rynek pracy

Fed utrzymał stopy bez zmian, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Fed wskazuje na podwyższone ryzyko inflacyjne oraz dla rynku pracy i zwraca uwagę na wyraźnie ujemny eksport netto. Z drugiej strony wskazuje na wysoką aktywność gospodarczą oraz solidny rynek pracy

Rynki nie zareagowały na decyzję Fed, wyceniają ok. 75 pb obniżek stóp w tym roku i cięcie stóp w czerwcu. EURUSD notowany jest powyżej 1,1350, natomiast złoto traci cały czas ok. 1%, po osiągnięciu wczoraj nowego rekordowego zamknięcia przy 3430 USD za uncję

Rynki nie zareagowały na decyzję Fed, wyceniają ok. 75 pb obniżek stóp w tym roku i cięcie stóp w czerwcu. EURUSD notowany jest powyżej 1,1350, natomiast złoto traci cały czas ok. 1%, po osiągnięciu wczoraj nowego rekordowego zamknięcia przy 3430 USD za uncję

Rynki nie zareagowały na decyzję Fed, wyceniają ok. 75 pb obniżek stóp w tym roku i cięcie stóp w czerwcu. EURUSD notowany jest powyżej 1,1350, natomiast złoto traci cały czas ok. 1%, po osiągnięciu wczoraj nowego rekordowego zamknięcia przy 3430 USD za uncję

Rynki nie zareagowały na decyzję Fed, wyceniają ok. 75 pb obniżek stóp w tym roku i cięcie stóp w czerwcu. EURUSD notowany jest powyżej 1,1350, natomiast złoto traci cały czas ok. 1%, po osiągnięciu wczoraj nowego rekordowego zamknięcia przy 3430 USD za uncję

Rynki nie zareagowały na decyzję Fed, wyceniają ok. 75 pb obniżek stóp w tym roku i cięcie stóp w czerwcu. EURUSD notowany jest powyżej 1,1350, natomiast złoto traci cały czas ok. 1%, po osiągnięciu wczoraj nowego rekordowego zamknięcia przy 3430 USD za uncję

Rynki nie zareagowały na decyzję Fed, wyceniają ok. 75 pb obniżek stóp w tym roku i cięcie stóp w czerwcu. EURUSD notowany jest powyżej 1,1350, natomiast złoto traci cały czas ok. 1%, po osiągnięciu wczoraj nowego rekordowego zamknięcia przy 3430 USD za uncję

RPP obniża stopy procentowe o 50 pb, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Była to pierwsza obniżka od października 2023 roku. Nie było reakcji rynkowej na tę decyzję. Jutro o godzinie 15:00 konferencja prasowa po decyzji

RPP obniża stopy procentowe o 50 pb, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Była to pierwsza obniżka od października 2023 roku. Nie było reakcji rynkowej na tę decyzję. Jutro o godzinie 15:00 konferencja prasowa po decyzji

RPP obniża stopy procentowe o 50 pb, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Była to pierwsza obniżka od października 2023 roku. Nie było reakcji rynkowej na tę decyzję. Jutro o godzinie 15:00 konferencja prasowa po decyzji

RPP obniża stopy procentowe o 50 pb, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Była to pierwsza obniżka od października 2023 roku. Nie było reakcji rynkowej na tę decyzję. Jutro o godzinie 15:00 konferencja prasowa po decyzji

RPP obniża stopy procentowe o 50 pb, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Była to pierwsza obniżka od października 2023 roku. Nie było reakcji rynkowej na tę decyzję. Jutro o godzinie 15:00 konferencja prasowa po decyzji

RPP obniża stopy procentowe o 50 pb, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Była to pierwsza obniżka od października 2023 roku. Nie było reakcji rynkowej na tę decyzję. Jutro o godzinie 15:00 konferencja prasowa po decyzji

Akcje Alphabet spadły o ponad 8%, ponieważ Apple rozważa rozwój Safari w kierunku wyszukiwania opartego na AI, we wszystkich swoich urządzeniach. Raport firmy wskazał, że zainteresowanie wyszukiwarką Safari w kwietniu spadło wobec wzrostu zapytań w AI

Akcje Alphabet spadły o ponad 8%, ponieważ Apple rozważa rozwój Safari w kierunku wyszukiwania opartego na AI, we wszystkich swoich urządzeniach. Raport firmy wskazał, że zainteresowanie wyszukiwarką Safari w kwietniu spadło wobec wzrostu zapytań w AI

Akcje Alphabet spadły o ponad 8%, ponieważ Apple rozważa rozwój Safari w kierunku wyszukiwania opartego na AI, we wszystkich swoich urządzeniach. Raport firmy wskazał, że zainteresowanie wyszukiwarką Safari w kwietniu spadło wobec wzrostu zapytań w AI

Akcje Alphabet spadły o ponad 8%, ponieważ Apple rozważa rozwój Safari w kierunku wyszukiwania opartego na AI, we wszystkich swoich urządzeniach. Raport firmy wskazał, że zainteresowanie wyszukiwarką Safari w kwietniu spadło wobec wzrostu zapytań w AI

Akcje Alphabet spadły o ponad 8%, ponieważ Apple rozważa rozwój Safari w kierunku wyszukiwania opartego na AI, we wszystkich swoich urządzeniach. Raport firmy wskazał, że zainteresowanie wyszukiwarką Safari w kwietniu spadło wobec wzrostu zapytań w AI

Akcje Alphabet spadły o ponad 8%, ponieważ Apple rozważa rozwój Safari w kierunku wyszukiwania opartego na AI, we wszystkich swoich urządzeniach. Raport firmy wskazał, że zainteresowanie wyszukiwarką Safari w kwietniu spadło wobec wzrostu zapytań w AI