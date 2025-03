Podsumowanie Dnia: Indeksy dalej na czerwono przez cła, złoto na szczytach

Amerykańskie indeksy pogłębiły straty - S&P 500 spadł o 1,4%, Nasdaq 100 o 2%, a Dow Jones Industrial Average o 1,3%. S&P 500 zbliża się do 10% korekty od lutowego szczytu.

Złoto kontynuowało rekordową hossę, rosnąc o 1,5% do 2 978,92 USD za uncję. Macquarie prognozuje wzrost do 3 500 USD do trzeciego kwartału, ponieważ inwestorzy szukają bezpiecznych przystani w obliczu globalnej niepewności.