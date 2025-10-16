Podsumowanie dnia: indeksy lekko tracą na koniec sesji, złoto testuje 4300 USD 💰

-
Amerykańskie indeksy wymazały część wzrostów z początku sesji i teraz tracą. US500 oraz US100 są notowane 0,30% niżej, a US2000 traci 1,20%.
-
Dolar amerykański również traci i jest jedną z najsłabszych walut G10 zaraz po dolarze australijskim. Indeks USDIDX traci 0,35%, reagując na ważną strefę oporu.
-
Złoto zyskuje kolejne 2,00% i zbliża się do kolejnego milowego poziomu, jakim jest 4300 USD za uncję. W dniu wczorajszym złoto przebiło 4200 USD. W ujęciu YTD wzrosty przekraczają już 62%.
-
Przedstawiciele z Fed opowiadają się za kontynuacją luzowania. Waller uważa, że obecne dane uzasadniają cięcie stóp o 25 pb na najbliższym posiedzeniu. Kolejne obniżki według bankiera będą zasadne.
-
Barkin zauważa „wyraźną zmianę” na rynku pracy — menedżerowie raportują wielu kandydatów na jedno stanowisko, co jest dowodem spadku popytu na pracę. W obliczu mniejszej liczby wiarygodnych danych Fed „porusza się po omacku”.
-
Miran uważa, że Fed powinien obniżyć stopy o 50 pb, biorąc pod uwagę rosnącą niepewność, choć spodziewa się, że w praktyce będzie to ruch o 25 pb. Postrzega nasilające się napięcia handlowe USA–Chiny jako główne krótkoterminowe ryzyko.
-
Ropa WTI traci 2,05% do 57 USD za baryłkę. Trump właśnie zakończył spotkanie z Putinem i wyraził zadowolenie z postępów. W przyszłym tygodniu spotkają się doradcy najwyższego szczebla obu stron.
-
Zmiana gazu wg EIA w ujęciu tygodniowym: Obecnie 80 bcf; Oczekiwano wg danych z platformy XTB: 76 bcf; Poprzednio 80 bcf. NATGAS zareagował nieznacznymi spadkami po publikacji danych.
-
Akcje Salesforce odbijają 8% na fali optymistycznych informacji. Salesforce podnosi prognozy przychodów powyżej 60 mld USD do roku fiskalnego 2030, przebijając oczekiwania analityków wynoszące 58,37 mld USD. Segment Data & AI wzrósł aż o 120% r/r, osiągając 1,2 mld USD przychodów w II kwartale.
-
Akcje Thermo Fisher Scientific (TMO.US) zyskują dziś przed sesją około 4% po ogłoszeniu strategicznej współpracy z OpenAI. Firma wdraża rozwiązania sztucznej inteligencji do kluczowych obszarów działalności.
-
TSMC (TSM.US) odnotowało w trzecim kwartale 2025 roku wyraźny wzrost zarówno przychodów, jak i zysków, przebijając rynkowe oczekiwania i potwierdzając rolę lidera chipów dla AI. Zyski spółki napędzane są przez globalną falę inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji – największymi odbiorcami są Nvidia, Apple oraz szeroko rozumiany segment wysokowydajnych obliczeń (HPC).
-
Jen kończy dzisiejszy dzień jako jedna z najmocniejszych walut G10 zyskując między 0,50-0,70%. Podczas dzisiejszego wystąpienia w Okinawie, Naoki Tamura przedstawił szereg argumentów przemawiających za dalszymi podwyżkami stóp procentowych.
-
Na rynku kryptowalut obserwujemy kontynuację znaczącej wyprzedaży bez jednoznacznych sygnałów. Bitcoin traci prawie 2,00% do 108800 USD i testuje ponownie lokalny dołek z piątkowej likwidacji. Ethereum traci nieco mniej, bo 1,00%, a pozostałe altcoiny tracą 0,80%.
