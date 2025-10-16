Przedstawiciele z Fed opowiadają się za kontynuacją luzowania 🔎

Christopher Waller

Waller uważa, że obecne dane uzasadniają cięcie stóp o 25 pb na najbliższym posiedzeniu i opowiada się za podejściem „ostrożnym” — obniżka o 25 pb, pauza i ponowna ocena sytuacji. Podkreśla, że dalsza ścieżka po październiku będzie zależna od danych: jeśli rynek pracy będzie się dalej osłabiał, stopy powinny przesunąć się w kierunku poziomu neutralnego, który szacuje na ok. 100–125 pb poniżej obecnych poziomów. Zwraca uwagę na „wyraźne sygnały ostrzegawcze” z rynku pracy — prywatne wskaźniki pokazują słaby popyt na pracowników, częściowo maskowany zmianami po stronie podaży (np. utraceni i zastąpieni pracownicy) oraz zjawiskiem „no-hire, no-fire” (brak zatrudnień, brak zwolnień), które uznaje za niepokojące. Inflacja zmierza w kierunku 2% (obecnie szacuje ją na ~2,5%) z jedynie umiarkowanym wpływem ceł. PKB może spowolnić pod koniec roku

Waller wskazuje również, że sztuczna inteligencja może stanowić strukturalne obciążenie dla rynku pracy, którego polityka stóp nie rozwiąże — dlatego preferuje stopniowe obniżki po 25 pb.

Thomas Barkin

Barkin zauważa „wyraźną zmianę” na rynku pracy — menedżerowie raportują wielu kandydatów na jedno stanowisko, co jest dowodem spadku popytu na pracę. W obliczu mniejszej liczby wiarygodnych danych Fed „porusza się po omacku”, co jego zdaniem przemawia za ostrożnością. Konsumenci wciąż wydają pieniądze, ale mają mniej nadwyżek finansowych niż w poprzednich latach i dokonują więcej kompromisów w wydatkach, co sugeruje spowolnienie, a nie przegrzanie gospodarki.

Stephen Miran

Miran uważa, że Fed powinien obniżyć stopy o 50 pb, biorąc pod uwagę rosnącą niepewność, choć spodziewa się, że w praktyce będzie to ruch o 25 pb. Postrzega nasilające się napięcia handlowe USA–Chiny jako główne krótkoterminowe ryzyko. Cła nie podbiły jeszcze wyraźnie inflacji, ale zakłócenia, zwłaszcza w dostawach metali ziem rzadkich, mogą mieć poważne konsekwencje.