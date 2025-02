Podsumowanie dnia: Indeksy nadrabiają straty wywołane odczytem inflacji, rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji wracają powyżej 4,6%

Początkowe wzrosty odwrócił indeks dolara, który obecnie notowany jest płasko, po tym jak inwestorzy wycenili niższe prawdopodobieństwo wojny handlowej, po komentarzach przedstawicieli Białego Domu. Oświadczenie irlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych, które przedstawiło pozytywne informacje z rozmów między wysokimi urzędnikami UE, a USA wsparło EURUSD, które po początkowym spadku o 0.5% odbija o prawie 0.4% do okolic 1.04.

Początkowe wzrosty odwrócił indeks dolara, który obecnie notowany jest płasko, po tym jak inwestorzy wycenili niższe prawdopodobieństwo wojny handlowej, po komentarzach przedstawicieli Białego Domu. Oświadczenie irlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych, które przedstawiło pozytywne informacje z rozmów między wysokimi urzędnikami UE, a USA wsparło EURUSD, które po początkowym spadku o 0.5% odbija o prawie 0.4% do okolic 1.04.

Początkowe wzrosty odwrócił indeks dolara, który obecnie notowany jest płasko, po tym jak inwestorzy wycenili niższe prawdopodobieństwo wojny handlowej, po komentarzach przedstawicieli Białego Domu. Oświadczenie irlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych, które przedstawiło pozytywne informacje z rozmów między wysokimi urzędnikami UE, a USA wsparło EURUSD, które po początkowym spadku o 0.5% odbija o prawie 0.4% do okolic 1.04.

Początkowe wzrosty odwrócił indeks dolara, który obecnie notowany jest płasko, po tym jak inwestorzy wycenili niższe prawdopodobieństwo wojny handlowej, po komentarzach przedstawicieli Białego Domu. Oświadczenie irlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych, które przedstawiło pozytywne informacje z rozmów między wysokimi urzędnikami UE, a USA wsparło EURUSD, które po początkowym spadku o 0.5% odbija o prawie 0.4% do okolic 1.04.

Początkowe wzrosty odwrócił indeks dolara, który obecnie notowany jest płasko, po tym jak inwestorzy wycenili niższe prawdopodobieństwo wojny handlowej, po komentarzach przedstawicieli Białego Domu. Oświadczenie irlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych, które przedstawiło pozytywne informacje z rozmów między wysokimi urzędnikami UE, a USA wsparło EURUSD, które po początkowym spadku o 0.5% odbija o prawie 0.4% do okolic 1.04.

Początkowe wzrosty odwrócił indeks dolara, który obecnie notowany jest płasko, po tym jak inwestorzy wycenili niższe prawdopodobieństwo wojny handlowej, po komentarzach przedstawicieli Białego Domu. Oświadczenie irlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych, które przedstawiło pozytywne informacje z rozmów między wysokimi urzędnikami UE, a USA wsparło EURUSD, które po początkowym spadku o 0.5% odbija o prawie 0.4% do okolic 1.04.