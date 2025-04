Podsumowanie dnia: Indeksy w USA zmieszane, Europa na zielono, korekta na złocie (01.04.2025)

Indeks zmienności VIX po kilku istotnych wahaniach spada poniżej 21, choć bezpośrednio po niepokojących danych ISM przemysłu wzrósł do prawie 22. Solidnie wyglądają dziś walory Tesli, które zwyżkują blisko 6% podczas gdy sporo tracą akcje Johnson & Johnson, których spadki nakładają presję na walory Merck i Eli Lilly

Donald Trump przystał na zaproponowany plan ceł, które wejdą w życie w momencie ogłoszenia, poinformowała rzeczniczka prasowa Białego Domu. Jednocześnie zasygnalizowała, że Trump widzi ostatnie ruchy rynku jako poważne, co mogło być odebrane jako sygnał, że trudna sytuacja na Wall Street może wywrzeć pewne złagodzenie w jutrzejszym oświadczeniu

Wskaźnik ISM dla przemysłu, za marzec spadł silniej niż oczekiwano, wskazując na kurczenie się przemysłu po 2 miesiącach dynamicznej ekspansji (49, prognoza: 49,5, poprzednio: 50,3). Subindeks cenowy wzrósł do ponad 69 punktów (najwyżej od sierpnia 2022) wobec oczekiwanego wzrostu do 64 z 62 poprzednio. Natomiast zamówienia i zatrudnienie odnotowały wyraźny spadek. Pojawiają się również problemy z łańcuchami dostaw w związku z cłami na Chiny. Jednocześnie finalne dane S&P PMI przemysłu za marzec wypadły na poziomie 50,2 wobec 49,9 prognoz i49,8 w pierwszym odczycie.

Na rynku forex większość walut G10 aprecjonuje względem dolara. Dolar australijski umacnia sie po utrzymaniu przez RBA stóp na poziomie 4,1% ( AUDUSD : +0,4%), natomiast dolar kanadyjski wspierany jest narracją premiera Kanady (gotowość do odwetu) oraz ogólnym uznaniem wojny celnej za “wliczoną w cenę” ( USDCAD : -0,4%). EURUSD wraca poniżej 1,08 (-0,2% do 1,0793).

Złoto odnotowuje korektę 0,3% do 3114 dolarów za uncję w świetle komentarzy Białego Domu, iż “Donald Trump traktuje poważnie wahania na rynku”, co może przywrócić apetyt na ryzyko. Srebro traci 1,3% do 33,64 dolarów za uncję.