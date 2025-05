Podsumowanie dnia: Mocne wzrosty na amerykańskich indeksach po porozumieniu z Chinami, złoto traci ponad 3%

Na rynku surowcowym widzimy wzrosty cen ropy. Kontrakty OIL rosną dziś ok. 2%, utrzymując się lekko powyżej 65 $, a OIL.WTI zyskuje 2,1%, rosnąc do ponad 62 $. Piątkowe wzrosty prawie w całości wymazują za to kontrakty na gaz, których cena spada dziś o ok. 3,8%.