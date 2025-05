Podsumowanie dnia – Nieznaczne wzrosty na Wall Street. Trump wywiera presje na Apple, a Walmart ostrzega przed kosztami

Donald Trump podczas wizyty na Bliskim Wschodzie wywiera presję na Apple, by przeniósł produkcję z Indii do USA, mówiąc CEO Timowi Cookowi: „Nie interesuje nas, żebyście dalej produkowali w Indiach”, zachęcając do krajowej produkcji w obliczu odchodzenia Apple od Chin. Kurs akcji Apple nie zareagował znacząco po tych słowach, choć od początku roku stracił około 15%.