Foot Locker zyskuje 85% po ogłoszeniu przejęcia 📈 Dick's Sporting Goods traci 15%

Dick鈥檚 Sporting Goods potwierdzi艂 dzi艣, 偶e przejmuje Foot Locker Inc. za 2,4 miliarda dolar贸w, wyceniaj膮c sp贸艂k臋 na 24 dolary za akcj臋. W reakcji na t臋 informacj臋 akcje Foot Locker wzros艂y a偶 o 82%. Z kolei akcje Dick鈥檚 Sporting Goods spad艂y o niemal 15%, gdy偶 inwestorzy uznali to przej臋cie za ryzykowne dla sp贸艂ki.

Co oznacza tak du偶a transakcja w sektorze sklep贸w sportowych?

Przej臋cie Foot Locker przez Dick鈥檚 Sporting Goods za 2,4 mld USD (24 USD za akcj臋) oznacza premi臋 ok. 66鈥86% wzgl臋dem 艣redniej ceny z ostatnich miesi臋cy, co wywo艂a艂o gwa艂towny wzrost kursu akcji Foot Locker. Z drugiej strony, inwestorzy obawiaj膮 si臋 ryzyka zwi膮zanego z integracj膮 i zad艂u偶eniem Dick鈥檚, co prze艂o偶y艂o si臋 na spadek jej kursu o ok. 10鈥15%.

Po艂膮czona grupa ma szans臋 zdominowa膰 rynek sprzeda偶y hurtowej but贸w Nike i uzyska膰 dost臋p do m艂odszych, miejskich klient贸w oraz rynk贸w mi臋dzynarodowych. Dick鈥檚 planuje zachowa膰 niezale偶no艣膰 marek Foot Locker i ich dotychczasowych zespo艂贸w. Analitycy podkre艣laj膮 jednak wyzwania, takie jak trudna sytuacja Foot Locker (spadek sprzeda偶y, strata netto, du偶a ekspozycja na galerie handlowe) oraz ryzyka zwi膮zane z integracj膮 i synergiami kosztowymi.

Cho膰 dzisiaj i w perspektywie rocznej akcje sp贸艂ki zyskuj膮, to z perspektywy 10 lat akcje straci艂y na warto艣ci ponad 50%. 殴r贸d艂o: xStation5

Podstawowe informacje o obu sp贸艂kach

Dick鈥檚 Sporting Goods

Najwi臋ksza sie膰 sklep贸w sportowych w Stanach Zjednoczonych, za艂o偶ona w 1948 roku.

Siedziba: Coraopolis, Pensylwania, USA.

Oko艂o 700 sklep贸w w ca艂ych Stanach Zjednoczonych.

Przychody za ostatni rok: ok. 13,4 mld USD.

Zysk netto za ostatni rok: ok. 1 mld USD.

Klienci to g艂贸wnie osoby zamo偶niejsze, z przedmie艣膰, w 艣rednim i starszym wieku.

G艂贸wna oferta to sprz臋t sportowy, odzie偶, obuwie i akcesoria.

W ostatnim czasie sp贸艂ka zmaga si臋 z problemami, takimi jak spadek zysk贸w i wzrost kradzie偶y w sklepach.

Foot Locker

Ameryka艅ska sie膰 sklep贸w specjalizuj膮ca si臋 w sprzeda偶y obuwia sportowego, odzie偶y i akcesori贸w.

Siedziba: Nowy Jork, USA.

Oko艂o 2 400 sklep贸w w ponad 20 krajach.

Przychody za ostatni rok: ok. 8 mld USD.

Zysk netto za ostatni rok: strata netto ok. 330 mln USD.

Klienci to g艂贸wnie m艂odsi konsumenci z miast, cz臋sto z ni偶szych i 艣rednich dochod贸w.

G艂贸wna oferta to obuwie sportowe, w tym du偶y udzia艂 produkt贸w Nike.

Sp贸艂ka odnotowuje spadki sprzeda偶y, zw艂aszcza w segmentach zwi膮zanych z Nike, oraz zamyka cz臋艣膰 sklep贸w z powodu spadaj膮cego ruchu w centrach handlowych.