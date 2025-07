Podsumowanie dnia: Nowe rekordy na Wall Street na fali mocnego raportu z rynku pracy

Na giełdzie w USA dziś ze względu na jutrzejsze Święto Niepodległości obowiązują dziś skróconego godziny handlu (do 19:00 czasu polskiego). Jutro giełda w USA będzie zamknięta.

Na giełdzie w USA dziś ze względu na jutrzejsze Święto Niepodległości obowiązują dziś skróconego godziny handlu (do 19:00 czasu polskiego). Jutro giełda w USA będzie zamknięta.

Na giełdzie w USA dziś ze względu na jutrzejsze Święto Niepodległości obowiązują dziś skróconego godziny handlu (do 19:00 czasu polskiego). Jutro giełda w USA będzie zamknięta.

Na giełdzie w USA dziś ze względu na jutrzejsze Święto Niepodległości obowiązują dziś skróconego godziny handlu (do 19:00 czasu polskiego). Jutro giełda w USA będzie zamknięta.

Na giełdzie w USA dziś ze względu na jutrzejsze Święto Niepodległości obowiązują dziś skróconego godziny handlu (do 19:00 czasu polskiego). Jutro giełda w USA będzie zamknięta.

Na giełdzie w USA dziś ze względu na jutrzejsze Święto Niepodległości obowiązują dziś skróconego godziny handlu (do 19:00 czasu polskiego). Jutro giełda w USA będzie zamknięta.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 147 tys. (oczekiwania: 110 tys.), przy jednoczesnej rewizji w górę poprzedniego odczytu do 144 tys. (wobec: 139 tys.). Bezrobocie nieoczekiwanie spadło do 4,1% (prognoza: 4,3%, poprzednio: 4,2%).

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 147 tys. (oczekiwania: 110 tys.), przy jednoczesnej rewizji w górę poprzedniego odczytu do 144 tys. (wobec: 139 tys.). Bezrobocie nieoczekiwanie spadło do 4,1% (prognoza: 4,3%, poprzednio: 4,2%).

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 147 tys. (oczekiwania: 110 tys.), przy jednoczesnej rewizji w górę poprzedniego odczytu do 144 tys. (wobec: 139 tys.). Bezrobocie nieoczekiwanie spadło do 4,1% (prognoza: 4,3%, poprzednio: 4,2%).

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 147 tys. (oczekiwania: 110 tys.), przy jednoczesnej rewizji w górę poprzedniego odczytu do 144 tys. (wobec: 139 tys.). Bezrobocie nieoczekiwanie spadło do 4,1% (prognoza: 4,3%, poprzednio: 4,2%).

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 147 tys. (oczekiwania: 110 tys.), przy jednoczesnej rewizji w górę poprzedniego odczytu do 144 tys. (wobec: 139 tys.). Bezrobocie nieoczekiwanie spadło do 4,1% (prognoza: 4,3%, poprzednio: 4,2%).

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 147 tys. (oczekiwania: 110 tys.), przy jednoczesnej rewizji w górę poprzedniego odczytu do 144 tys. (wobec: 139 tys.). Bezrobocie nieoczekiwanie spadło do 4,1% (prognoza: 4,3%, poprzednio: 4,2%).

Amerykański wskaźnik ISM dla usług wspiął się ISM do 50,8 pkt, przebijając oczekiwania (zakładające 50,5 pkt) oraz poprzedni odczyt, który wskazywał 49,9.

Amerykański wskaźnik ISM dla usług wspiął się ISM do 50,8 pkt, przebijając oczekiwania (zakładające 50,5 pkt) oraz poprzedni odczyt, który wskazywał 49,9.

Amerykański wskaźnik ISM dla usług wspiął się ISM do 50,8 pkt, przebijając oczekiwania (zakładające 50,5 pkt) oraz poprzedni odczyt, który wskazywał 49,9.

Amerykański wskaźnik ISM dla usług wspiął się ISM do 50,8 pkt, przebijając oczekiwania (zakładające 50,5 pkt) oraz poprzedni odczyt, który wskazywał 49,9.

Amerykański wskaźnik ISM dla usług wspiął się ISM do 50,8 pkt, przebijając oczekiwania (zakładające 50,5 pkt) oraz poprzedni odczyt, który wskazywał 49,9.

Amerykański wskaźnik ISM dla usług wspiął się ISM do 50,8 pkt, przebijając oczekiwania (zakładające 50,5 pkt) oraz poprzedni odczyt, który wskazywał 49,9.

Tesla pozostała dziś na poziomie wczorajszej ceny zamknięcia, mimo kontynuacji słabszej sprzedaży samochodów. W 2Q25 liczba sprzedanych samochodów spadła do 384 tys., co oznacza spadek o ponad 13% r/r. Tym samym Tesla zaraportowała drugi kwartał z rzędu kwartalną sprzedaż samochodów poniżej 400 tys.

Tesla pozostała dziś na poziomie wczorajszej ceny zamknięcia, mimo kontynuacji słabszej sprzedaży samochodów. W 2Q25 liczba sprzedanych samochodów spadła do 384 tys., co oznacza spadek o ponad 13% r/r. Tym samym Tesla zaraportowała drugi kwartał z rzędu kwartalną sprzedaż samochodów poniżej 400 tys.

Tesla pozostała dziś na poziomie wczorajszej ceny zamknięcia, mimo kontynuacji słabszej sprzedaży samochodów. W 2Q25 liczba sprzedanych samochodów spadła do 384 tys., co oznacza spadek o ponad 13% r/r. Tym samym Tesla zaraportowała drugi kwartał z rzędu kwartalną sprzedaż samochodów poniżej 400 tys.

Tesla pozostała dziś na poziomie wczorajszej ceny zamknięcia, mimo kontynuacji słabszej sprzedaży samochodów. W 2Q25 liczba sprzedanych samochodów spadła do 384 tys., co oznacza spadek o ponad 13% r/r. Tym samym Tesla zaraportowała drugi kwartał z rzędu kwartalną sprzedaż samochodów poniżej 400 tys.

Tesla pozostała dziś na poziomie wczorajszej ceny zamknięcia, mimo kontynuacji słabszej sprzedaży samochodów. W 2Q25 liczba sprzedanych samochodów spadła do 384 tys., co oznacza spadek o ponad 13% r/r. Tym samym Tesla zaraportowała drugi kwartał z rzędu kwartalną sprzedaż samochodów poniżej 400 tys.

Tesla pozostała dziś na poziomie wczorajszej ceny zamknięcia, mimo kontynuacji słabszej sprzedaży samochodów. W 2Q25 liczba sprzedanych samochodów spadła do 384 tys., co oznacza spadek o ponad 13% r/r. Tym samym Tesla zaraportowała drugi kwartał z rzędu kwartalną sprzedaż samochodów poniżej 400 tys.

Europejskie rynki przedłużają wczorajsze wzrosty. Najlepiej z głównych indeksów Starego Kontynentu radzą sobie dzisiaj DAX oraz FTSE 100, które zyskują ok. 0,6%. Wzrosty notuje także włoski IT40, który rośnie o 0,4%, a także francuski CAC40 z 0,2% wzrostem. Spadki widzimy jedynie szwajcarski SMI, który traci dziś lekko powyżej 0,1%.

Europejskie rynki przedłużają wczorajsze wzrosty. Najlepiej z głównych indeksów Starego Kontynentu radzą sobie dzisiaj DAX oraz FTSE 100, które zyskują ok. 0,6%. Wzrosty notuje także włoski IT40, który rośnie o 0,4%, a także francuski CAC40 z 0,2% wzrostem. Spadki widzimy jedynie szwajcarski SMI, który traci dziś lekko powyżej 0,1%.

Europejskie rynki przedłużają wczorajsze wzrosty. Najlepiej z głównych indeksów Starego Kontynentu radzą sobie dzisiaj DAX oraz FTSE 100, które zyskują ok. 0,6%. Wzrosty notuje także włoski IT40, który rośnie o 0,4%, a także francuski CAC40 z 0,2% wzrostem. Spadki widzimy jedynie szwajcarski SMI, który traci dziś lekko powyżej 0,1%.

Europejskie rynki przedłużają wczorajsze wzrosty. Najlepiej z głównych indeksów Starego Kontynentu radzą sobie dzisiaj DAX oraz FTSE 100, które zyskują ok. 0,6%. Wzrosty notuje także włoski IT40, który rośnie o 0,4%, a także francuski CAC40 z 0,2% wzrostem. Spadki widzimy jedynie szwajcarski SMI, który traci dziś lekko powyżej 0,1%.

Europejskie rynki przedłużają wczorajsze wzrosty. Najlepiej z głównych indeksów Starego Kontynentu radzą sobie dzisiaj DAX oraz FTSE 100, które zyskują ok. 0,6%. Wzrosty notuje także włoski IT40, który rośnie o 0,4%, a także francuski CAC40 z 0,2% wzrostem. Spadki widzimy jedynie szwajcarski SMI, który traci dziś lekko powyżej 0,1%.

Europejskie rynki przedłużają wczorajsze wzrosty. Najlepiej z głównych indeksów Starego Kontynentu radzą sobie dzisiaj DAX oraz FTSE 100, które zyskują ok. 0,6%. Wzrosty notuje także włoski IT40, który rośnie o 0,4%, a także francuski CAC40 z 0,2% wzrostem. Spadki widzimy jedynie szwajcarski SMI, który traci dziś lekko powyżej 0,1%.

Na rynku forex: dolar zdecydowanie odbija względem większości walut G10 po lepszych niż oczekiwano danych NFP (USDIDX: +0,35%). Największą korektę odnotowują bezpieczne przystanie walutowe, tj. frank (USDCHF: +0,4%), jen (USDJPY: +1%) oraz euro (EURUSD: -0,35% do 1,1756). Spadkom opiera się dolar kanadyjski (USDCAD: -0,25%) oraz funt szterling (GBPUSD: +0,1%).

Na rynku forex: dolar zdecydowanie odbija względem większości walut G10 po lepszych niż oczekiwano danych NFP (USDIDX: +0,35%). Największą korektę odnotowują bezpieczne przystanie walutowe, tj. frank (USDCHF: +0,4%), jen (USDJPY: +1%) oraz euro (EURUSD: -0,35% do 1,1756). Spadkom opiera się dolar kanadyjski (USDCAD: -0,25%) oraz funt szterling (GBPUSD: +0,1%).

Na rynku forex: dolar zdecydowanie odbija względem większości walut G10 po lepszych niż oczekiwano danych NFP (USDIDX: +0,35%). Największą korektę odnotowują bezpieczne przystanie walutowe, tj. frank (USDCHF: +0,4%), jen (USDJPY: +1%) oraz euro (EURUSD: -0,35% do 1,1756). Spadkom opiera się dolar kanadyjski (USDCAD: -0,25%) oraz funt szterling (GBPUSD: +0,1%).

Na rynku forex: dolar zdecydowanie odbija względem większości walut G10 po lepszych niż oczekiwano danych NFP (USDIDX: +0,35%). Największą korektę odnotowują bezpieczne przystanie walutowe, tj. frank (USDCHF: +0,4%), jen (USDJPY: +1%) oraz euro (EURUSD: -0,35% do 1,1756). Spadkom opiera się dolar kanadyjski (USDCAD: -0,25%) oraz funt szterling (GBPUSD: +0,1%).

Na rynku forex: dolar zdecydowanie odbija względem większości walut G10 po lepszych niż oczekiwano danych NFP (USDIDX: +0,35%). Największą korektę odnotowują bezpieczne przystanie walutowe, tj. frank (USDCHF: +0,4%), jen (USDJPY: +1%) oraz euro (EURUSD: -0,35% do 1,1756). Spadkom opiera się dolar kanadyjski (USDCAD: -0,25%) oraz funt szterling (GBPUSD: +0,1%).

Na rynku forex: dolar zdecydowanie odbija względem większości walut G10 po lepszych niż oczekiwano danych NFP (USDIDX: +0,35%). Największą korektę odnotowują bezpieczne przystanie walutowe, tj. frank (USDCHF: +0,4%), jen (USDJPY: +1%) oraz euro (EURUSD: -0,35% do 1,1756). Spadkom opiera się dolar kanadyjski (USDCAD: -0,25%) oraz funt szterling (GBPUSD: +0,1%).

Ropa Brent i WTI tracą kolejno 0,4% i 0,6% w reakcji na komunikat, że OPEC omawia sierpniowy wzrost produkcji do 411 tys. baryłek dziennie. Zniżkują również kontrakty na gaz naturalny (-1,1%) po publikacji danych o wyższych niż oczekiwano zapasach surowca w USA.

Ropa Brent i WTI tracą kolejno 0,4% i 0,6% w reakcji na komunikat, że OPEC omawia sierpniowy wzrost produkcji do 411 tys. baryłek dziennie. Zniżkują również kontrakty na gaz naturalny (-1,1%) po publikacji danych o wyższych niż oczekiwano zapasach surowca w USA.

Ropa Brent i WTI tracą kolejno 0,4% i 0,6% w reakcji na komunikat, że OPEC omawia sierpniowy wzrost produkcji do 411 tys. baryłek dziennie. Zniżkują również kontrakty na gaz naturalny (-1,1%) po publikacji danych o wyższych niż oczekiwano zapasach surowca w USA.

Ropa Brent i WTI tracą kolejno 0,4% i 0,6% w reakcji na komunikat, że OPEC omawia sierpniowy wzrost produkcji do 411 tys. baryłek dziennie. Zniżkują również kontrakty na gaz naturalny (-1,1%) po publikacji danych o wyższych niż oczekiwano zapasach surowca w USA.

Ropa Brent i WTI tracą kolejno 0,4% i 0,6% w reakcji na komunikat, że OPEC omawia sierpniowy wzrost produkcji do 411 tys. baryłek dziennie. Zniżkują również kontrakty na gaz naturalny (-1,1%) po publikacji danych o wyższych niż oczekiwano zapasach surowca w USA.

Ropa Brent i WTI tracą kolejno 0,4% i 0,6% w reakcji na komunikat, że OPEC omawia sierpniowy wzrost produkcji do 411 tys. baryłek dziennie. Zniżkują również kontrakty na gaz naturalny (-1,1%) po publikacji danych o wyższych niż oczekiwano zapasach surowca w USA.

Na rynku metali szlachetnych widzimy przecenę notowań platyny, której kontrakty wymazały częściowo wczorajsze wzrosty, spadając o 2,9% w okolice górnej granicy konsolidacji z początku tygodnia. Złoto spada dziś o ok. 0,7%, a pallad 0,9%. Jedynie srebro notuje kontynuację wzrostu, zyskując 0,8%.

Na rynku metali szlachetnych widzimy przecenę notowań platyny, której kontrakty wymazały częściowo wczorajsze wzrosty, spadając o 2,9% w okolice górnej granicy konsolidacji z początku tygodnia. Złoto spada dziś o ok. 0,7%, a pallad 0,9%. Jedynie srebro notuje kontynuację wzrostu, zyskując 0,8%.

Na rynku metali szlachetnych widzimy przecenę notowań platyny, której kontrakty wymazały częściowo wczorajsze wzrosty, spadając o 2,9% w okolice górnej granicy konsolidacji z początku tygodnia. Złoto spada dziś o ok. 0,7%, a pallad 0,9%. Jedynie srebro notuje kontynuację wzrostu, zyskując 0,8%.

Na rynku metali szlachetnych widzimy przecenę notowań platyny, której kontrakty wymazały częściowo wczorajsze wzrosty, spadając o 2,9% w okolice górnej granicy konsolidacji z początku tygodnia. Złoto spada dziś o ok. 0,7%, a pallad 0,9%. Jedynie srebro notuje kontynuację wzrostu, zyskując 0,8%.

Na rynku metali szlachetnych widzimy przecenę notowań platyny, której kontrakty wymazały częściowo wczorajsze wzrosty, spadając o 2,9% w okolice górnej granicy konsolidacji z początku tygodnia. Złoto spada dziś o ok. 0,7%, a pallad 0,9%. Jedynie srebro notuje kontynuację wzrostu, zyskując 0,8%.

Na rynku metali szlachetnych widzimy przecenę notowań platyny, której kontrakty wymazały częściowo wczorajsze wzrosty, spadając o 2,9% w okolice górnej granicy konsolidacji z początku tygodnia. Złoto spada dziś o ok. 0,7%, a pallad 0,9%. Jedynie srebro notuje kontynuację wzrostu, zyskując 0,8%.