Podsumowanie dnia: Nvidia testuje ATH przy kapitalizacji 3,74 bln USD 🎯

Indeksy na Wall Street testuj膮 historyczne maksima wspierane deeskalacj膮 wojny na Bliskim Wschodzie. Jednak wydaje si臋, 偶e do zdecydowanego przebicia rynek czeka na kolejny impuls wzrostowy.

Nvidia zyskuje 3,72% do 153,40 USD przy kapitalizacji na poziomie 3,74 bln USD. Zamkni臋cie na tych poziomach oznacza nowy rekord zamkni臋cia na dziennym interwale.

Akcje BP zyskuj膮 w obecnym momencie 1,20% (w szczycie nawet 9,30%) na ameryka艅skim rynku akcji po doniesieniach Wall Street Journal (WSJ), 偶e Shell prowadzi wst臋pne rozmowy na temat przej臋cia swojego londy艅skiego rywala. Je艣li dojdzie do skutku, by艂oby to jedno z najwi臋kszych przej臋膰 w historii Europy, mog膮ce doprowadzi膰 do powstania europejskiego giganta naftowego zdolnego rywalizowa膰 z ameryka艅skimi potentatami, takimi jak ExxonMobil i Chevron.