Akcje BP rosną na spekulacjach o przejęciu przez Shell 📃📣

Akcje BP zyskuj膮 w obecnym momencie 6,20% (w szczycie nawet 9,30%) na ameryka艅skim rynku akcji po doniesieniach Wall Street Journal (WSJ), 偶e Shell prowadzi wst臋pne rozmowy na temat przej臋cia swojego londy艅skiego rywala. Cho膰 transakcja nie zosta艂a potwierdzona, a warunki pozostaj膮 nieujawnione, wiadomo艣膰 ta pojawia si臋 w kontek艣cie rosn膮cych spekulacji, 偶e BP 鈥 b臋d膮ce pod presj膮 po latach s艂abych wynik贸w i dzia艂a艅 aktywistycznego funduszu Elliott Management 鈥 mo偶e sta膰 si臋 celem przej臋cia. Wed艂ug doniesie艅 Shell analizuje op艂acalno艣膰 takiej transakcji ju偶 od maja, cho膰 rzecznik firmy podkre艣li艂, 偶e sp贸艂ka pozostaje skoncentrowana na wynikach i uproszczeniu dzia艂alno艣ci.

Je艣li dojdzie do skutku, by艂oby to jedno z najwi臋kszych przej臋膰 w historii Europy, mog膮ce doprowadzi膰 do powstania europejskiego giganta naftowego zdolnego rywalizowa膰 z ameryka艅skimi potentatami, takimi jak ExxonMobil i Chevron. Po艂膮czona sp贸艂ka produkowa艂aby niemal 5 milion贸w bary艂ek ekwiwalentu ropy dziennie i dominowa艂aby na rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG). Jednak, 偶e taka transakcja by艂aby kosztowna i mog艂aby wymaga膰 premii si臋gaj膮cej 20% wobec obecnej wyceny BP wynosz膮cej 58 miliard贸w funt贸w oraz mog艂aby wywo艂a膰 zastrze偶enia organ贸w antymonopolowych w zakresie detalicznego rynku paliw.