Podsumowanie dnia: Odbicie na rynku Bitcoina; NATGAS traci ponad 5%

Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji spadają do 3,7%. Spadki notują także rentowności niemieckich 10-letnich obligacji, które wynoszą obecnie ok. 2,168%. Największy wzrost rentowności widać na rynku długu japońskiego. Rentowność 10-letnich obligacji japońskich wzrosła do 0,901% (wzrost o +5,5%).