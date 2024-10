Podsumowanie dnia: Potężne cofnięcie na ropie, niezdecydowanie na Wall Street

Akcje firmy produkującej zegarki luksusowe, Swatch Group kontynuowały spadki i osunęły się dziś do poziomów niewidzianych od 2020 roku, choć w ostatnich kwartałach firma wskazała 10% wzrost sprzedaży w Chinach

Amerykański dolar nieznacznie zyskuje, a EURUSD notuje 0.12% spadki, choć rentowności 10-letnich obligacji USA osunęły się dziś o ponad 4 punkty bazowe, do 3.65%.

Złoto zyskuje niespełna 0.3%, a srebro 0.2%. Akcje firmy wydobywczej, operującej na rynku metali, Sibanye Stillwater tracą dziś ponad 8% i osuwają się do historycznych minimów.

NATGAS notuje podwyższoną zmienność, spowodowaną huraganem Francine, który dziś dotarł do wybrzeża USA, w stanie Luizjana, gdzie znajduje się większość kluczowych terminali LNG w USA

Sentyment wśród niewielkich, amerykańskich przedsiębiorstw spadł w sierpniu do 91.5 z 93.7 w lipcu wg. Badania NFIB. Odczyt sygnalizuje, że lipcowy, zaskakująco wyższy odczyt mógł być jedynie sezonowym zjawiskiem, podczas gdy ogólny sentyment mniejszych firm w USA pozostaje niski biorąc pod uwagę historyczne standardy

US Steel odnotowało bardzo słaby początek sesji, w późniejszej jej części zdołały wymazać mniej więcej połowę spadków i traci ok. -4% po doniesieniach o planowanej japońskiej delegacji Nippon Steel do USA. Koncern ma negocjować z Amerykanami przejęcie strategicznego, amerykańskiego producenta stali; oczekiwania rynku wskazują, że jest ono mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę kwestie poruszane przez regulatorów, powołujących się na bezpieczeństwo narodowe