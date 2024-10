Podsumowanie dnia: Rosnące oczekiwania na kolejną obniżkę o 50 pb wywierają presję na dolarze.

Po wczorajszych słabych odczytach PMI dla Niemiec, raporty IFO również świadczą o rozczarowującej kondycji niemieckiej gospodarki. Najgorzej wypadł wskaźnik bieżących warunków, który zszedł do poziomu najniższego od wybuchu pandemii (84.4, prognoza: 86.1)

Poniżej oczekiwań wypadły również wskaźniki aktywności regionalnej w przemyśle. Indeks Richmond spadł z -19 w lipcu do -21 w sierpniu (prognoza: -13).

Dolar (USD) i jen (JPY) są jednymi z najsłabszych walut wśród walut G10. Indeks dolara USDIDX traci dzisiaj 0,40% i konsoliduje się na blisko dwuletnich minimach. Jen japoński notuje podobne spadki na para USDJPY zyskuje 0,05% do 143,6000.

Spadki na dolarze wynikają z rosnących oczekiwań inwestorów do kolejnej obniżki o 50 pb na spotkaniu FOMC w dniu 7 listopada. Obecnie rynki wyceniają blisko 58% szans na taki ruch oraz pozostałe 42% na obniżkę o 25 pb.

Wyraźne wzrosty notuje rynek surowców przemysłowych: miedź wraca do poziomów najwyższych od połowy lipca (+2.94%), cynk drożeje o 4.5%, aluminium o 2.5%, a nikel o 1.64%.

Złoto zyskuje kolejne 0,80% do poziomu 2650 USD. Z kolei jeszcze mocniejsze wybicie obserwujemy na srebrze, które zyskuje dzisiaj 4,30% do 32 USD.

Kryptowaluty konsolidują się w okolicach szczytów po weekendowym wzroście. W dniu dzisiejszym dalej obserwowaliśmy lekki przepływ kapitału do mniejszych projektów, w szczególności związanych z sektorem sztucznej inteligencji. Bitcoin zyskuje 0,20% do 63500 USD, a kapitalizacja pozostałych projektów z wyłączeniem ETH i BTC zyskuje dzisiaj 0,60% do 610 mld USD.