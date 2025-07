Podsumowanie dnia: Rynek kryptowalut w euforii, Bitcoin zyskuje do 113700 USD 💰

Publikacja wyników Delta Air Lines stanowi艂a preludium do sezonu wyników na ameryka艅skim rynku. Spó艂ka osi膮gn臋艂a wy偶sze przychody od oczekiwa艅 (15,51 mld $), a tak偶e przebi艂a prognozowany skoryg. EPS (2,1 $ wobec oczekiwanego 2,07 $). Z perspektywy inwestorów najwa偶niejszy by艂 jednak powrót spó艂ki do publikowania prognoz na kolejne kwarta艂y, co wcze艣niej wstrzyma艂a w obliczu niepewno艣ci wokó艂 ce艂.