Podsumowanie dnia: Rynki cofają się w reakcji na chiński model AI (27.01.2025)

Akcje Apple wyłamały się z panującego w sektorze pesymizmu, zyskując 3,4%. Konserwatywne podejście Apple do wydatków na sztuczną inteligencję i skupienie się na ich implementacji na ich własnych urządzeniach poprawiła sentyment inwestorów wobec spółki. Strategia firmy polegająca na opracowywaniu mniejszych modeli AI dostosowanych do swoich urządzeń jest coraz lepiej postrzegania w obliczu rosnącej krytyki wielkoskalowych inwestycji w infrastrukturę AI.

Sprzedaż nowych domów wzrosła o 3,6% do 698 000 jednostek w grudniu, przewyższając oczekiwania na poziomie 675 000. Całkowita sprzedaż w 2024 roku wyniosła 683 000 jednostek, co stanowi wzrost o 2,5% w porównaniu do 2023 roku.

Indeks Fed Dallas wzrósł do 14,1 w styczniu, znacznie przewyższając oczekiwania na poziomie 0, co oznacza istotny wzrost aktywności produkcyjnej w Teksasie. Indeks produkcji wzrósł do 12,2, a nowe zamówienia osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia 2022 roku, wynosząc 7,7, co sugeruje silne warunki produkcyjne w regionie.