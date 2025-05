Podsumowanie dnia: Rynki wykazują niepewne ożywienie w obliczu presji na rynku długu

Ustawa została przegłosowana jedynie jednym głosem (215-214), co wskazuje jak mocny podział, nawet wśród Republikanów, wywołała. Przede wszystkim budzi ona obawy związane z deficytem USA. Według wstępnych szacunków może powiększyć go o ok. 3,8 bln $ w ciągu najbliższej dekady.

Bitcoin wzrósł do nowego rekordowego poziomu powyżej 111 000 dolarów, rosnąc o 2,7% do 111 256 dolarów, ponieważ inwestorzy szukali alternatyw dla tradycyjnych amerykańskich aktywów w obliczu obaw fiskalnych i obniżeniu ratingu kredytowego przez Moody's.

