Podsumowanie Dnia: Stabilizacja na rynkach, pomimo rozczarowania sprzedażą detaliczną z USA

EURUSD pozostaje powyżej 1,0900, ale widać mniejsze ryzyko na rynku, co zobrazowane jest przez wzrosty na USDJPY, przed decyzją Fed i BoJ w tym tygodniu. AUDUSD rośnie do najwyższego poziomu od 24 lutego, na fali wzrostu cen miedzi

Rynki europejskie odbiły, a indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,8%, wsparty przez akcje sektora energetycznego i opieki zdrowotnej, z optymizmem co do reform fiskalnych w Niemczech, które mogą stanowić znaczący bodziec dla tamtejszej słabnącej gospodarki.

Europejski przemysł motoryzacyjny kontynuuje restrukturyzację, a Audi ogłosiło plany likwidacji do 7500 miejsc pracy w Niemczech do 2029 roku, głównie w sektorach administracyjnym i rozwojowym, w celu zaoszczędzenia 1 miliarda euro rocznie.

Sytuacja na rynku znacznie się poprawiła, a większość spółek z indeksu S&P 500 wzrosła w poniedziałek, ale wpływowe akcje technologiczne "Magnificent 7" spadły o 1,8%, co rodzi pytania o to, czy korzyści z inwestycji w AI są już uwzględnione w cenach akcji. Tesla traci niemal 5%, a Nvidia ponad 1%, tuż przed ważną konferencją GTC 18 marca

