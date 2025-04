Podsumowanie dnia - Stany Zjednoczone próbują deeskalować wojnę handlową

Sekretarz Skarbu, Scott Bessent nie komentował konkretnych stawek, ale podkreślił, że nie będzie to jednostronne obniżenie i musi to być efekt negocjacji z Chinami

Niektórzy członkowie OPEC+ chcieliby kontynuacji mocniejszego wzrostu produkcji w czerwcu. OPEC+ podnosi produkcję w kwietniu o 138 tys. brk na dzień, natomiast w maju ma to być podniesienie produkcji o 411 tys. brk na dzień

Ropa naftowa traci jednak w ciągu dnia, wcześniej osiągając niemal 3 tygodniowe szczyty. Ropa WTI testowała dzisiaj 65 USD za baryłkę, natomiast obecnie testowane są okolice 62 USD za baryłkę. Ropa traci obecnie ok. 2,2%

Indeks PMI dla przemysłu z Niemiec wypadł na poziomie 48 punktów przy oczekiwaniu spadku do 47,6 punktów przy poprzednim poziomie 48,3 punktów. Indeks PMI dla usług spada do 48,8 punktów przy oczekiwaniu 50,2 i przy poprzednim poziomie 50,9 punktów.

Podobny trend był widoczny w przypadku Francji oraz całej strefy euro. Zdaniem Christine Lagarde spadek PMI to efekt niepewności dotyczącej ceł. Jej zdaniem cła będą miały charakter bardziej dezinflacyjny niż inflacyjny

