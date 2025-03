Podsumowanie dnia: US100 wraca powyżej 200-dniowej EMA 💡

聽

Ameryka艅skie indeksy ko艅cz膮 wtorkow膮 sesj臋 ni偶ej, ale du偶a cz臋艣膰 poka藕nych spadk贸w z pocz膮tku dnia zosta艂a wymazana po komentarzach prezydenta Ukrainy. Para EURUSD zyskuje 0,8%, a dolar ameryka艅ski traci ponad 0,5%

Rynki zwi臋kszaj膮 zak艂ady na luzowanie polityki w Fed i szacuj膮 ponad 50% szans臋 na obni偶k臋 st贸p w maju. Z艂oto zyskuje prawie 0,6% i wraca powy偶ej 2900 USD za uncj臋

Spadki przewa偶aj膮 dzi艣 w sektorze technologicznym, gdzie Tesla traci prawie 5% po tym jak firma odnotowa艂a ponad 49% spadek r/r sprzeda偶y samochod贸w na rynku chi艅skim.聽

Jednak w艣r贸d p贸艂przewodnik贸w widzimy odbicie, w ramach kt贸rego Nvidia z blisko 3,5% spadku notowana jest ju偶 prawie 1,5% wy偶ej, zyskuj膮 niemal wszystkie walory z sektora - poprawiaj膮c nieco wci膮偶 s艂abe sentymenty na Nasdaq聽

Sektor finansowy i banki notowane s膮 dzi艣 pod szerok膮 presj膮, akcje Goldman Sachs i Morgan Stanley trac膮 w okolicach 5%, a Bank of America i Citigroup niemal 6%

Donald Trump zapowiedzia艂 istotne przem贸wienie, przed po艂膮czonymi izbami Kongresu USA (o godzinie 3 nad ranem, polskiego czasu). W jego trakcie zaadresowa膰 ma kwestie zwi膮zane z gospodark膮 USA i planem na jej rozw贸j (w tym deregulacje, ci臋cia podatk贸w) oraz 鈥榩okojem na 艣wiecie鈥

Wo艂odymyr Ze艂enski wyrazi艂 gotowo艣膰 do powrotu, do sto艂u negocjacyjnego z USA deklaruj膮c gotowo艣膰 do pokojowego rozwi膮zania wojny z Rosj膮, oraz podpisania umowy zwi膮zanej z wydobyciem ukrai艅skich surowc贸w. Przekaza艂, 偶e 偶a艂uje tego, co sta艂o si臋 w Gabinecie Owalnym i wskaza艂, 偶e potrzebne do pokoju b臋dzie natychmiastowe zawieszenie dzia艂a艅, zw艂aszcza w przestrzeni powietrznej ze strony Rosji oraz uwolnienie je艅c贸w.

Premier Kanady Trudeau, zapowiedzia艂 sankcje odwetowe na USA, ale Donald Trump przekaza艂 ju偶, 偶e taka odpowied藕 Kanady spotka si臋 z jeszcze ostrzejsz膮 odpowiedzi膮 Stan贸w Zjednoczonych. USDCAD zyskuje prawie 0,3% i odbija po tym, jak pocz膮tkowo para traci艂a 0,4%. Odwetowe, 25% c艂a na towary z USA warte 30 miliard贸w dolar贸w kanadyjskich zaczn膮 obowi膮zywa膰 natychmiast, a na pozosta艂e, warte 125 mld dolar贸w kanadyjskich, w ci膮gu 21 dni.

Kontrakt na NATGAS zyskuje podczas dzisiejszej sesji ju偶 blisko 6,5% w zwi膮zku z niepewno艣ci膮 na rynku energetycznym wobec odpowiedzi celnej Kanady na USA.聽

Kanadyjska prowincja Ontario na艂o偶y 25-procentowy podatek eksportowy na energi臋 elektryczn膮 wysy艂an膮 do 1,5 miliona dom贸w w Minnesocie, Michigan i Nowym Jorku w odwecie za c艂a prezydenta Trumpa. Prowincja Quebec doda 25% kar臋 dla ofert na realizacj臋 kontrakty rz膮dowych przez firmy z USA

Na rynku krypto dominuj膮 spadki. Bitcoin zni偶kuje w uj臋ciu intraday blisko 1,5% i notowany jest w pobli偶u 85 000 USD. Pami臋tajmy jednak, 偶e na pocz膮tku dnia spadki te si臋ga艂y nawet 5,8%. Pozosta艂e kryptowaluty tak偶e trac膮

Kontrakty terminowe na bawe艂n臋 spad艂y dzi艣 do najni偶szego poziomu od sierpnia 2020 r. po tym, jak Chiny, najwi臋kszy na 艣wiecie nabywca w艂贸kna, na艂o偶y艂y nowe 15% c艂a odwetowe na ameryka艅sk膮 bawe艂n臋 i inne ameryka艅skie produkty rolne.聽

Na towarowej gie艂dzie w Chicago traci艂y dzi艣 tak偶e inne produkty rolne w tym kukurydza i pszenica, kt贸re cofn臋艂y si臋 o odpowiednio -1,3% i -2%

Akcje ameryka艅skiego detalisty, Target trac膮 3% i odrabiaj膮 cz臋艣膰 pocz膮tkowej wyprzeda偶y spowodowanej zaskakuj膮co nisk膮 prognoz膮 sprzeda偶y na bie偶膮cy rok. Firma spodziewa si臋 p艂askiej sprzeda偶y por贸wnywalnej rok do roku, wobec 鈥榮kromnych鈥 ok. 2% oczekiwanych przez rynek

Larry Fink z BlackRock przekaza艂, 偶e zmienno艣膰 na rynkach akcji, przez kolejne p贸艂 roku dla rynk贸w b臋dzie prawdopodobnie wysoka, a ca艂y rok 2025 mo偶e by膰 trudnym okresem dla inwestor贸w聽

