Podsumowanie dnia: Wall Street daje znaki wypalenia. Europejskie giełdy na fali wyważonych minutek EBC.

Amerykańskie indeksy odnotowują spadki, wykazując zmęczenie byczymi wzrostami ostatnich tygodni. S&P 500 i Dow Jones tracą 0,3%, Nasdaq spada o 0,2%, a indeks małych spółek Russell 2000 notowany jest 1% niżej

Rynki europejskie z kolei zakończyły sesję z wyraźnymi zyskami. Niemiecki DAX wzrósł o 1,37%, francuski CAC40 zyskał 1,32%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,5%. Rodzimy WIG20 również zamknął sesję na plusie (+0.68%)

Odczyt PKB w strefie euro za III kwartał był zgodny z oczekiwaniami (0,9% r/r, prognoza: 0,9%, poprzednio: 0,9%).

Ton minutek EBC jest klasycznie wyważony, . Pomimo dużej pewności co do powrotu inflacji do celu w 2025 roku, EBC podkreśla potrzebę odpowiedniego zarządzania ryzykiem słabego wzrostu oraz sezonegeo wzrostu dynamiki cen. Bank utrzymuje podejście zależne od danych, zwracając szczególną uwagę na unikanie zarówno zbyt wysokiej, jak i zbyt niskiej inflacji.

Jeffrey Schmid, prezes Kansas City Fed, oraz Alberto Musalem, prezes St. Louis Fed, wypowiedzieli się na temat perspektyw polityki monetarnej USA. Wystąpienia obu członków Fed były dość ostrożne; pewność Fed co do dalszego spadku inflacji prawdopodobnie nie uległa zmianie, jednak ostatnie dane CPI nie wskazują na rozpoczęcie "agresywnego cyklu obniżek stóp", biorąc pod uwagę wciąż wysokie odczyty zarówno inflacji zasadniczej, jak i bazowej.

Adriana Kugler, członkini Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, zaznaczyła dziś, że walka z wyższą inflacją w USA może być trudniejsza, jednak dalsze obniżki stóp nadal pozostają "scenariuszem bazowym".

Indeks cen producentów (PPI) w USA wzrósł bardziej od oczekiwań. W ujęciu rocznym PPI wzrósł do 2,4% (prognoza 2,3%), bazowy PPI wzrósł do 3,1% (prognoza 3%), a PPI bez żywności, energii i transportu zwiększył się do 3,5% (wcześniej 3,2%).

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadły bardziej niż oczekiwano, co wskazuje na bardziej odporny rynek pracy (217 tys. wobec prognozy 224 tys.; poprzednio 221 tys.). W połączeniu z wyższym PPI, dzisiejsze dane makroekonomiczne wspierają bardziej ostrożne i „nieśpieszne” podejście Fed do przyszłych decyzji ws. stóp.

Allegro i Eurocash największymi przegranymi dzisiejszej sesji na GPW w związku ze słabymi prognozami dla sprzedaży detalicznej na IV kwartał. Największe zyski odnotowuje za to PGE oraz PKN Orlen.

Zapasy gazu ziemnego wzrosły o 42 miliardy stóp sześciennych w zeszłym tygodniu, powyżej oczekiwanych 39 miliardów i wyżej niż poprzedni poziom 69 miliardów stóp sześciennych. NATGAS traci dzisiaj 5,6%.

Ropa odzyskała część wcześniejszych strat po zmianie zapasów według raportu EIA. Raport wykazał nieoczekiwany wzrost zapasów ropy, jednak zapasy benzyny i destylatów były znacznie niższe od oczekiwań. Ropa wzrasta o 0,16% do 72,07 USD, podczas gdy WTI zyskuje 0,27% do 68,08 USD.

Kryptowaluty nieco ochładzają się po wcześniejszym rajdzie. Bitcoin spada o 0,33%, utrzymując się powyżej 89 400 USD, podczas gdy Ethereum jest niżej o 1,41%, osiągając poziom 3130 USD.

Złoto kończy dzień ze spadkiem o 0,17%, natomiast srebro pozostaje powyżej 30 USD ze wzrostem o 0,55%.