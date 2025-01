Podsumowanie dnia: Wall Street kontynuuje wzrosty w pierwszej sesji pod prezydencją Trumpa 🗽

Ameryka艅ski rynek akcji wykazuje si艂臋, z indeksem US30 prowadz膮cym wzrosty (+0,73%). US500 wzr贸s艂 o 0,38% do 6078,2, podczas gdy szerszy US100 zyska艂 0,19% do 21720,65. US2000 r贸wnie偶 uczestniczy艂 w rajdzie, rosn膮c o 0,49% do 2325,6. Rynki oczekuj膮 na raport wynikowy Netflixa po sesji na Wall Street.