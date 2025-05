Podsumowanie dnia: Wall Street traci po serii danych makroekonomicznych i rozczarowujących wynikach

akcje First Solar spadają nawet o 13% po obniżeniu prognozy zysków na 2025 r. z powodu nowo nałożonych ceł, redukując szacunek EPS do 12,50–17,50 USD z poprzedniego przedziału 17–20 USD.

– Ukraina przygotowuje się do podpisania strategicznego porozumienia zapewniającego USA preferencyjny dostęp do nowych umów surowcowych, chociaż pojawiły się ostatnie komplikacje w finalizacji dokumentów.

PKB się kurczy, a inflacja przyspiesza. Indeks cen PCE wzrósł do 3,5% z 2,6% w poprzednim kwartale, co komplikuje perspektywy dla polityki Rezerwy Federalnej.

Dezinflacja w Polsce zwiększa nadzieje na obniżkę stóp procentowych