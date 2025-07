Podsumowanie dnia: Wyprzedaż dolara nabiera tempa, inwestorzy przenoszą się do aktywów bezpiecznych 💡

Zdaniem Sekretarza Skarbu USA “negocjacje z Chinami weszły na zupełnie nowy poziom”, a finalny koniec rozmów może zostać wydłużony do 12 sierpnia. Prezydent USA podkreślał dzisiaj również, że “dogaduje się z Chinami”. Relacje między Chinami a USA zdają się już zatem nie pamiętać kwietniowej wojny handlowej.

Zdaniem Sekretarza Skarbu USA “negocjacje z Chinami weszły na zupełnie nowy poziom”, a finalny koniec rozmów może zostać wydłużony do 12 sierpnia. Prezydent USA podkreślał dzisiaj również, że “dogaduje się z Chinami”. Relacje między Chinami a USA zdają się już zatem nie pamiętać kwietniowej wojny handlowej.

Zdaniem Sekretarza Skarbu USA “negocjacje z Chinami weszły na zupełnie nowy poziom”, a finalny koniec rozmów może zostać wydłużony do 12 sierpnia. Prezydent USA podkreślał dzisiaj również, że “dogaduje się z Chinami”. Relacje między Chinami a USA zdają się już zatem nie pamiętać kwietniowej wojny handlowej.

Zdaniem Sekretarza Skarbu USA “negocjacje z Chinami weszły na zupełnie nowy poziom”, a finalny koniec rozmów może zostać wydłużony do 12 sierpnia. Prezydent USA podkreślał dzisiaj również, że “dogaduje się z Chinami”. Relacje między Chinami a USA zdają się już zatem nie pamiętać kwietniowej wojny handlowej.

Zdaniem Sekretarza Skarbu USA “negocjacje z Chinami weszły na zupełnie nowy poziom”, a finalny koniec rozmów może zostać wydłużony do 12 sierpnia. Prezydent USA podkreślał dzisiaj również, że “dogaduje się z Chinami”. Relacje między Chinami a USA zdają się już zatem nie pamiętać kwietniowej wojny handlowej.

Zdaniem Sekretarza Skarbu USA “negocjacje z Chinami weszły na zupełnie nowy poziom”, a finalny koniec rozmów może zostać wydłużony do 12 sierpnia. Prezydent USA podkreślał dzisiaj również, że “dogaduje się z Chinami”. Relacje między Chinami a USA zdają się już zatem nie pamiętać kwietniowej wojny handlowej.

Trump obniża cła na towary z Filipin do 19% z wcześniejszych 20%.

Trump obniża cła na towary z Filipin do 19% z wcześniejszych 20%.

Trump obniża cła na towary z Filipin do 19% z wcześniejszych 20%.

Trump obniża cła na towary z Filipin do 19% z wcześniejszych 20%.

Trump obniża cła na towary z Filipin do 19% z wcześniejszych 20%.

Trump obniża cła na towary z Filipin do 19% z wcześniejszych 20%.

Akcje Philip Morris (PM.US) tracą 7,3% po tym jak wzrost przychodów organicznych w Q2 2025 wypadł poniżej prognoz, a co ważniejsze inwestory zawiedli się wolumenami sprzedaży ZYN w USA.

Akcje Philip Morris (PM.US) tracą 7,3% po tym jak wzrost przychodów organicznych w Q2 2025 wypadł poniżej prognoz, a co ważniejsze inwestory zawiedli się wolumenami sprzedaży ZYN w USA.

Akcje Philip Morris (PM.US) tracą 7,3% po tym jak wzrost przychodów organicznych w Q2 2025 wypadł poniżej prognoz, a co ważniejsze inwestory zawiedli się wolumenami sprzedaży ZYN w USA.

Akcje Philip Morris (PM.US) tracą 7,3% po tym jak wzrost przychodów organicznych w Q2 2025 wypadł poniżej prognoz, a co ważniejsze inwestory zawiedli się wolumenami sprzedaży ZYN w USA.

Akcje Philip Morris (PM.US) tracą 7,3% po tym jak wzrost przychodów organicznych w Q2 2025 wypadł poniżej prognoz, a co ważniejsze inwestory zawiedli się wolumenami sprzedaży ZYN w USA.

Akcje Philip Morris (PM.US) tracą 7,3% po tym jak wzrost przychodów organicznych w Q2 2025 wypadł poniżej prognoz, a co ważniejsze inwestory zawiedli się wolumenami sprzedaży ZYN w USA.

Złoto na początku tego tygodnia osiągnęło najwyższe poziomy od połowy czerwca, co jest reakcją na rosnące obawy przed wejściem w życie 1 sierpnia nowych ceł wzajemnych, zapowiedzianych przez prezydenta Donalda Trumpa. Tylko dzisiaj ceny tego metalu szlachetnego rosną o 0,9%.

Złoto na początku tego tygodnia osiągnęło najwyższe poziomy od połowy czerwca, co jest reakcją na rosnące obawy przed wejściem w życie 1 sierpnia nowych ceł wzajemnych, zapowiedzianych przez prezydenta Donalda Trumpa. Tylko dzisiaj ceny tego metalu szlachetnego rosną o 0,9%.

Złoto na początku tego tygodnia osiągnęło najwyższe poziomy od połowy czerwca, co jest reakcją na rosnące obawy przed wejściem w życie 1 sierpnia nowych ceł wzajemnych, zapowiedzianych przez prezydenta Donalda Trumpa. Tylko dzisiaj ceny tego metalu szlachetnego rosną o 0,9%.

Złoto na początku tego tygodnia osiągnęło najwyższe poziomy od połowy czerwca, co jest reakcją na rosnące obawy przed wejściem w życie 1 sierpnia nowych ceł wzajemnych, zapowiedzianych przez prezydenta Donalda Trumpa. Tylko dzisiaj ceny tego metalu szlachetnego rosną o 0,9%.

Złoto na początku tego tygodnia osiągnęło najwyższe poziomy od połowy czerwca, co jest reakcją na rosnące obawy przed wejściem w życie 1 sierpnia nowych ceł wzajemnych, zapowiedzianych przez prezydenta Donalda Trumpa. Tylko dzisiaj ceny tego metalu szlachetnego rosną o 0,9%.

Złoto na początku tego tygodnia osiągnęło najwyższe poziomy od połowy czerwca, co jest reakcją na rosnące obawy przed wejściem w życie 1 sierpnia nowych ceł wzajemnych, zapowiedzianych przez prezydenta Donalda Trumpa. Tylko dzisiaj ceny tego metalu szlachetnego rosną o 0,9%.