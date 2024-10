Polska Spółka Tygodnia - 11 bit studios (18.09.2024)

Premiera Frostpunk 2

Pierwsze recenzje gry nastawiają pozytywnie

Nastawienie do branży

Szacunki sprzedażowe

Spojrzenie na wykres

Ten tydzień rozpoczyna najważniejszy okres dla 11 bit studios w tym roku. Po 3 latach od oficjalnej zapowiedzi i 6 latach od premiery pierwszej części w tym tygodniu (20 września) będzie miała miejsce premiera drugiej części gry Frostpunk 2, obecnie najważniejszego tytułu studia. Do tego zgodnie z zapowiedziami spółki kilka tygodni później premierę ma mieć drugi ważny tytuł The Alters. Natężenie premier sprawia, że 3 i 4 kwartał z pewnością będą rekordowe w historii studia, natomiast z perspektywy inwestorów kluczowym okresem będzie najbliższy weekend, gdyż w przypadku premier gier to właśnie pierwszy popremierowy weekend cechuje się największym napływem nowych graczy oraz pozwala ocenić, jak przyjęta została gra w pierwszych dniach, co często wpływa na ogólny odbiór marki, a tym samym tworzy potencjał nie tylko do generowania przychodów w samym okresie premierowym, ale także w podtrzymaniu zainteresowania graczy w dłuższym horyzoncie oraz potencjałem do generowania przepływów ze sprzedaży akcesoriów, dodatków i produktów z marki.

Otoczenie wokół rynku

Złota era polskiego gamingu przypada na 2020 r., kiedy to wokół całego sektora panowała ogromna euforia napędzana z jednej strony rosnącą popularnością polskich czołowych gier z Wiedźminem i Cyberpunkiem 2077, z drugiej strony wzmocniona przez pandemię i nawyki graczy. Wyceny spółek sięgały wtedy rekordowych poziomów, a sam CD Projekt osiągnął kapitalizację ponad 1,5-razy większą od obecnej wyceny wszystkich polskich spółek gamingowych notowanych na giełdzie. Później dla sektora przyszedł czas mocnego odwrócenia sentymentu i polski gaming dalej nie powrócił do dawnej chwały. Mimo to sytuacja wydaje się dziś dużo lepsza niż jeszcze rok, czy dwa lata temu, a obecne nastawienie rynku sprawia wrażenie wyczekującego na mocniejsze sygnały siły sektora. Takim sygnałem może być premiera Frostpunka 2, stąd wydarzenie to jest nie tylko istotne dla samej spółki, ale i dla całego sektora. W szczególności wydarzenie to jest ważne, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno 11 bit studios, jak i CD Projekt, będące (poza spółką Play Way) jedynymi twórcami gier notowanymi obecnie powyżej 1 mld zł, opierają swój model biznesowy przede wszystkim na wydawaniu dużych tytułów z ograniczoną częstotliwością. Brak znaczących premier w okresie między nowymi tytułami sprawia, że studia te notują istotny skokowy wzrost przychodów w trakcie kwartałów premierowych, by następnie przez kolejne lata utrzymywać relatywnie niższy poziom przychodów do kolejnego tytułu. Przy takim modelu biznesowym sukces pojedynczego tytułu jest szczególnie potrzebny, gdyż to właśnie na nim budowana jest pozycja firmy.

Zaufanie inwestorów, jak i graczy do polskich premier została mocno nadszarpnięta przez nieudaną premierę Cyberpunka 2077 w 2020 r., a schemat zachowań spółek gamingowych od tego czasu pozostaje podobny. Rosnący kurs przed premierą i mocniejsze spadki w okolicach wydania gry, kiedy recenzje i odbiór graczy okazują się niewystarczające w stosunku do oczekiwań inwestorów.

Podobny schemat dotknął CI Games w październiku 2023 r., który po premierze najnowszego tytułu The Lords of the Fallen stracił w zaledwie miesiąc ponad 34%, a od przedpremierowych szczytów stracił już prawie -80%.

Pierwsze recenzje gry tworzą pozytywny obraz

Wobec obecnego nastawienia do rynku Frostpunk 2 staje przed bardzo dużą presją, która w naszej ocenie może dodatkowo obciążać kurs spółki przed premierą. Efekty tego widać już teraz na notowaniach, które po przedpremierowych recenzjach i udostępnieniu dostępu do tytułu graczom wersji Deluxe zanotowały spadek o prawie 6%. Co ciekawe, korekta ta związana jest raczej z rozgrzanymi oczekiwaniami rynku niż realnymi problemami tytułu, gdyż pierwsze recenzje napawają optymizmem.

Krytycy wskazują na utrzymanie klimatu z pierwszej odsłony, rozszerzenie mechanik w stosunku do poprzedniego tytułu, a także przeniesienie gry na skalę makro. Istotnym sygnałem z perspektywy odbioru tytułu przez graczy jest brak sygnałów o ograniczeniu

Frostpunk 2 otrzymał na Metacritic ocenę 85/100, bazując na wystawionych przez recenzentów ocenach, co plasuje ją na 34 miejscu wśród tegorocznych premier (biorąc także pod uwagę niewielkie gry). Na oceny samych graczy na serwisie Steam przyjdzie poczekać do 20 września. Patrząc na wyniki czołowych gier, które miały premierę w tym roku potencjalny margines błędu zadowolenia graczy może być wyjątkowo wąski. Wśród dużych tytułów, które najlepiej radzą sobie sprzedażowo na Steamie (powyżej 1 mln kopii), średni udział pozytywnych recenzji wynosi 91,2%. Warto zauważyć, że Frostpunk 2 będzie największą premierą gry strategicznej w tym roku, co z jednej strony tworzy przestrzeń dla gry ze względu na mniejszą konkurencję w tym segmencie, z drugiej jednak strony warto zauważyć, że gatunek gier strategicznych jest mniej popularny.

Szacunki sprzedażowe

W przypadku Frostpunka 2 pierwsze informacje napływające ze spółki świadczą o dobrych wynikach sprzedażowych. Na razie jednak firma przed premierą nie zdradza dokładniejszych szczegółów. Patrząc na wcześniejsze tendencje dużych tytułów na Steamie spodziewany wskaźnik konwersji w ciągu pierwszego miesiąca obserwujących grę w ramach "wishlisty" do sprzedaży stanowi ok. 0,4. W takim wypadku sprzedaż w pierwszym miesiącu gry może wynieść szacunkowo 880 tys. kopii. W przypadku średniej podstawowej ceny gry (bez uwzględnienia wersji Deluxe, której cena przewyższa o ok. 60% podstawową cenę gry) i skorygowaniu jej o udział poszczególnych krajów i rynków w całościowej sprzedaży 11 bit studios otrzymujemy w ciągu pierwszego miesiąca sprzedaży ok. 105 mln zł przychodów. Taki wynik oznaczałby 1,75-krotne przebicie szacunkowego budżetu gry. Warto pamiętać, że w przypadku premiery Frostpunka 2 na razie mamy do czynienia jedynie z premierą na PC, co częściowo obcina potencjał sprzedażowy tytułu. Z drugiej strony jednym z największych problemów obecnych premier gier są kwestie techniczne, które najmocniej mogą obniżyć pierwsze wrażenie graczy, a co za tym idzie obniżyć także popularność marki.

Stąd późniejsza premiera na konsolach może pozwolić studiu na osiągnięcie lepszego “pierwszego efektu” poprzez dopracowanie kwestii technicznych w wydaniu na PC bez obaw o problemy związane z nieudanym portem konsolowym, na który spółka ma więcej czasu.

Spojrzenie na wykres

11 bit studios notuje dziś spadek o ok. 7%, hamując notowania w ok. 583 zł. Poziom ten stanowi wsparcie wyznaczone przez dwa ostatnie mocniejsze spadki w ciągu zeszłych dwóch miesięcy. Spółka jednocześnie przebiła wsparcie na poziomie 594 zł wyznaczone przez kwietniowe lokalne szczyty. Na razie notowania pozostają w trendzie bocznym dopóki strefa 567 zł nie zostanie wyraźniej przebita. W przypadku takiego scenariusza inwestorzy z technicznego punktu widzenia mogą obawiać się mocniejszych spadków, gdyż pierwsze wyraźniejsze wsparcie rysuje się dopiero na poziomie 530 zł. Wydarzenie takie jak premiera gry może w szczególności zwiększyć ryzyko wyższej zmienności, zarówno po stronie spadków, jak i wzrostów. Górnym ograniczeniem trendu bocznego jest poziom 650 zł, po którego przebiciu możliwy jest ruch pod tegoroczny szczyt w okolicach 710 zł. Warto jednak pamiętać, że ruch ten musiałby być podparty dużo mocniejszymi od oczekiwań wynikami sprzedażowymi i pozytywnymi recenzjami, co w przypadku oczekiwań rynkowych, jakie stawiane są przed Frostpunkiem 2, wydaje się ciężkie do zrealizowania.

