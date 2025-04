Poranna odprawa (02.04.2025)

Sekretarz Skarbu USA, Bessent, oświadczył, że cła będą działać jako limit. Te taryfy stanowią maksymalny poziom, a objęte nimi kraje mogą później podjąć działania zmierzające do ich obniżenia . Ogłoszenie to spowodowało niewielki wzrost walut takich jak EUR, AUD i NZD, choć większość ruchów później została zredukowana.

Pozwolenia budowlane w Nowej Zelandii wzrosły w lutym o 0,7% miesiąc do miesiąca, co oznacza spadek z wcześniejszego wzrostu o 2,6%. W ujęciu rocznym pozwolenia spadły o 7,8%, co stanowi gwałtowne pogorszenie w porównaniu do 10,6% wzrostu w styczniu. NZD niemal nie zareagował, a ruchy były głównie napędzane informacjami o taryfach.