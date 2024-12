Poranna odprawa (02.12.2024)

Na rynku forex w pierwszej części dnia najbardziej zyskuje dolar amerykański. Wzrosty sięgają od 0,3% do nawet 0,5% w stosunku do pozostałych walut. Indeks dolara odbija 0,41% do 106,2000 punktów.

Po drugiej stronie, wśród najbardziej tracących walut znajduje się jen japoński, który traci od 0,4% do nawet 0,7%. Para walutowa USDJPY zyskuje 0,67% do 150,5380.

Japoński wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł w listopadzie 49,0 punktów, co oznacza spadek z poziomu 49,2 pkt w październiku i najniższy odczyt od marca. Spadek odzwierciedla trwające wyzwania, ze słabszym popytem prowadzącym do trwałych spadków nowych zamówień i poziomów produkcji. Listopadowy odczyt był zgodny z oczekiwaniami analityków.

Dzisiaj poznaliśmy również dane z sektora budownictwa nowych domów z Australii. W październiku w kraju zatwierdzono do budowy prawie 15 500 nowych domów, co oznacza najwyższą liczbę zatwierdzeń od grudnia 2022 roku, a liczba pozwoleń wzrosła do 4,2%, po wzroście o 5,8% we wrześniu.