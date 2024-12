Poranna odprawa (09.12.2024)

Sytuacja w głównej gospodarce Azji nie poprawia się, co spowodowało, że agencja Fitch obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego Chin na 2025 i 2026. Wzrost PKB w 2025 r. prognozowany jest na 4,3%, w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie 4,5%. Wzrost PKB Chin w 2026 r. został natomiast zrewidowany do 4,0% z 4,3% we wrześniu.