Poranna odprawa (11.08.2025)

- Początek nowego tygodnia na rynkach finansowych rozpoczyna się od nieznacznych wzrostów notowań większości indeksów/kontraktów terminowych opartych o indeksy giełdowe.
- Tuż przed rozpoczęciem sesji kasowej na Starym Kontynencie futures na EU50 oraz DE40 zyskują odpowiednio 0,05% oraz 0,1%. W tym samym czasie kontrakty terminowe na US100 dodają 0,11%, a US500 0,12%.
- Raport CPI w USA to punkt kluczowy dla rynków w tym tygodniu. Po ostatniej serii słabych danych makro, inwestorzy zaczęli uwzględniać w cenach wrześniową obniżkę stóp procentowych, ponieważ decydenci Fed również zaczynają przyjmować bardziej gołębie stanowisko.
- Obawy o niższy odczyt i w tym wypadku spycha dolara amerykańskiego dzisiaj wyraźnie w dół. Kurs pary EURUSD zyskuje dzisiaj blisko 0,22%.
- Słabość dolara napędzają również komentarze Bowman z FED, która wezwała do obniżek stóp procentowych na wszystkich pozostałych posiedzeniach w 2025 roku, powołując się na słabość rynku pracy i ryzyko inflacji.
- Ceny w chińskich fabrykach spadły w lipcu bardziej niż oczekiwano, podczas gdy ceny konsumpcyjne pozostały na niezmienionym poziomie, co wskazuje, że słaby popyt krajowy i niepewność w handlu nadal obciążają gospodarkę.
- CPI pozostał bez zmian w porównaniu z rokiem poprzednim, w porównaniu z czerwcowym wzrósł o 0,1% (wobec oczekiwań na spadek o 0,1%). Bazowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 0,8% r/r, osiągając najwyższy poziom od 17 miesięcy, napędzany przez towary nieżywnościowe, podczas gdy ceny żywności spadły o 1,6%. W ujęciu miesięcznym wskaźnik CPI wzrósł o 0,4%, odwracając czerwcowy spadek o 0,1%.
- Wskaźnik cen producenta (PPI) spadł o 3,6% r/r – osiągając poziom zbliżony do czerwcowego minimum od prawie dwóch lat i nie spełniając prognoz zakładających mniejszy spadek o 3,3%.
- Prezydent USA Trump zapowiedział, że spotka się z prezydentem Rosji Putinem 15 sierpnia na Alasce; Biały Dom rozważa zaproszenie Zełenskiego.
- FT poinformował, że Nvidia i AMD przekażą 15% przychodów ze sprzedaży chipów w Chinach Stanom Zjednoczonym w zamian za licencje eksportowe. Informacja ta nie wpłynęła negatywnie na nastroje w sektorze technologicznym, mimo swojego wydźwięku.
- Na rynku surowców obserwujemy z jednej strony kolejne pokaźne spadki notowań NATGAS (-2,73%) oraz przeceny metali szlachetnych. Ceny złota maleją dzisiaj o 0,61%, podczas gdy ceny srebra o 0,7%.
- Kryptowaluty rozpoczęły tydzień od pokaźnych wzrostów. Kurs Bitcoina wybija się w górę o 2,73%, podczas gdy Ethereum dodaje 2%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.