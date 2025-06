Poranna odprawa (12.06.2025)

Pomimo zapowiedzi „90 umów w 90 dni”, jak dotąd zawarto jedynie wstępne porozumienie z Wielką Brytanią. Opóźnienia budzą sceptycyzm co do tempa i powagi negocjacji. Bessent podkreślił, że celem USA w relacjach z Chinami jest sprawiedliwy handel. Kluczowe pozostają ograniczenie chińskiego eksportu i zrównoważenie bilansu handlowego.

Badanie japońskiego Ministerstwa Finansów wykazało gwałtowny spadek zaufania firm w II kwartale. Indeks dużych firm spadł do -1,9, a indeks usługodawców do -0,5 – to pierwsze negatywne odczyty od ponad roku. Dane zwiększają presję na Bank Japonii, by nie zmieniał polityki na posiedzeniu 16–17 czerwca.