Poranna odprawa (13.06.2025)

Na rynku walutowym: dolar amerykański nieznacznie się umocnił w wyniku silnej powrotu awersji do ryzyka. Frank szwajcarski zyskał wobec dolara – kurs USD/CHF spadł nawet o 0,6% do poziomu 0,8056, najniższego od kwietnia, zanim częściowo odrobił straty. EURUSD odnotowuje korektę 0,5% do poziomu 1,1523, funt brytyjski zniżkował o 0,6% do 1,3537 USD. Wrażliwsze na ryzyko walut (dolar australijski i nowozelandzki) ucierpiały najbardziej – kursy AUD/USD i NZD/USD spadły odpowiednio o 1,2% i 1,1%.