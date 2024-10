Poranna odprawa (18.10.2024)

Optymizmowi na chińskiej giełdzie sprzyjają relatywnie dobre dane makroekonomiczne. PKB wzrosło r/r o 4.6% (prognoza: 4.5%, poprzednio: 4.7%), istotnie odbiła również produkcja przemysłowa (5.4%, prognoza: 4.6%, poprzednio: 4.5%) oraz sprzedaż detaliczna (3.2%, prognoza: 2.5%, poprzednio: 2.1%). Pozytywny wydźwięk danych tonuje za to postępująca zapaść cen nieruchomości (-5.8%, poprzednio: -5.3%)

