Poranna odprawa (20.01.2025)

Podczas weekendu mieliśmy do czynienia z bezprecedensową sytuacją. W piątek w godzinach wieczornych Donald Trump ogłosił niespodziewanie start swojego memecoina Official Trump, który w ciągu 48h osiągnął kapitalizację fdv na poziomie 75 mld USD. Obecnie w obiegu jest zaledwie 20% tokentów, co jest rzadkim zjawiskiem w przypadku memecoinów. Pozostałe 80% znajduje się w posiadaniu spółek powiązanych z Trumpem i ma zostać uwalniana stopniowo na rynek przez następne 3 lata.

Sytuacja jest wyjątkowa i może nieść wiele nieprzewidzianych konsekwencji dla rynku kryptowalut, niekoniecznie pozytywnych. W drodze za rodziną Trumpa wiele popularnych osobowości może wpaść na podobny pomysł i oferować własne personalne memecoiny. W dodatku publicznie zachęcając do zakupu na swoich mediach społecznościowych, jak to zrobił Trump i Melania, może doprowadzić to do dużego rozwodnienia kapitału oraz jego odpływu od wartościowych projektów ponownie w kierunku memecoinów.